Napoli, salta la conferenza di Allegri: il motivo

Annullato a pochi minuti dall’inizio l’incontro con la stampa. Il club è in ritiro dal 6 novembre: ora la squadra cerca il riscatto contro la capolista

Colpo di scena in casa Napoli alla vigilia della sfida con la Lazio, in programma alle 12.30 al Maradona. La classica conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore toscano degli azzurri, attesa per le 15 al centro tecnico di Castel Volturno, è stata annullata pochi minuti prima del via, quando la sala stampa era già piena di giornalisti. A comunicare la decisione è stato l’ufficio stampa del club, con una frase rimasta nella memoria dei presenti: “Ambasciatore non porta pena”.

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La scelta di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione è stata presa dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha preferito far mantenere un profilo basso alla squadra per concentrare il gruppo esclusivamente sul lavoro e sul campo. Non si tratta, precisano le ricostruzioni, di un vero silenzio stampa, ma di una linea dettata dal momento delicato del club. Il Napoli è in ritiro da venerdì 6 novembre, e il presidente ha incontrato a Castel Volturno sia Allegri sia il direttore sportivo Giovanni Manna, ribadendo la fiducia nel tecnico ma chiedendo una reazione immediata.

Un momento complicato

La stagione azzurra è in difficoltà: il Napoli arriva da due sconfitte consecutive, la prima in Serie A contro la Juventus e la seconda in Champions League per 4-1 sul campo del Porto, partita dopo la quale sono emerse tensioni nello spogliatoio, dalla lite in campo tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne allo sfogo di Matteo Politano. Gli azzurri sono attesi ora da una sfida che può pesare molto sul futuro della panchina.

L’esame Lazio

Davanti c’è la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista solitaria del campionato con 28 punti e reduce da una stagione partita nel migliore dei modi. Per il Napoli è un’occasione di riscatto, ma anche un test decisivo per il clima interno. Per Allegri, dopo settimane di polemiche e riflessioni, è la partita della possibile svolta.

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Il silenzio alla vigilia

La mossa di De Laurentiis ha comunque sorpreso gli addetti ai lavori, per i tempi e le modalità con cui è arrivata la comunicazione, a due passi dall’inizio dell’incontro. Un segnale chiaro di quanto il club voglia isolare l’ambiente e lasciare che a parlare sia soltanto il campo.