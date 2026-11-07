Italia, prima convocazione per Palma: via libera della FIFA

Il difensore classe 2008 dell’Udinese si aggrega agli azzurri per Francia e Belgio; il centrale della Roma si ferma per un risentimento al flessore e salta anche il Sassuolo

Matteo Palma, difensore classe 2008 dell’Udinese, è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore. Per il giovane, 18 anni, nato a Berlino ma con cittadinanza anche italiana, si tratta di una chiamata storica, arrivata dopo il via libera della FIFA al cambio di nazionalità sportiva. Il ct Roberto Mancini lo ha inserito nella lista per le ultime due partite del girone di Nations League, contro la Francia giovedì 12 novembre al Meazza di Milano e il Belgio domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

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Il forfait di Gianluca Mancini

Nello stesso comunicato la FIGC ha reso noto che Gianluca Mancini, difensore della Roma, non potrà rispondere alla convocazione: il centrale ha accusato un risentimento al flessore destro e resterà a Trigoria per seguire le terapie, senza lesioni evidenziate dagli esami strumentali. L’infortunio lo terrà fuori anche dalla sfida di campionato tra Roma e Sassuolo.

Una chiamata non legata al forfait

Come precisato dalle ricostruzioni, la convocazione di Palma non nasce soltanto come sostituzione del giallorosso: la Federazione stava aspettando il perfezionamento della pratica FIFA per il cambio di status, e la chiamata è arrivata appena sciolto il nodo, anche se la coincidenza con il forfait di Mancini ha portato diversi osservatori a collegare le due notizie.

Chi è Palma

Palma è cresciuto prima nelle giovanili italiane e poi in quelle dell’Hertha Berlino, prima di trasferirsi all’Udinese nel 2022. Con le nazionali giovanili aveva scelto la Germania, vestendone la maglia dall’Under 16 all’Under 18, mentre ora ha deciso di rappresentare l’Italia. In questa stagione ha già collezionato 6 presenze e un gol con i friulani, che guidati da Paolo Zanetti, allenatore subentrato a Runjaić, lottano per la salvezza.

Il gruppo azzurro

Gli azzurri si raduneranno domenica sera a Coverciano, dove lunedì pomeriggio svolgeranno la prima seduta. Nel reparto arretrato Mancini può contare su Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra e Giorgio Scalvini, oltre a Palma.