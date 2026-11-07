Momenti di tensione all'Unipol Domus: tifoso del Cagliari cade dagli spalti

Momenti di terrore dopo Cagliari-Frosinone: tifoso cade dagli spalti, necessario l’intervento dei sanitari

Il post-partita di Cagliari-Frosinone, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è stato segnato da momenti di grande apprensione e paura sugli spalti dello stadio sardo. Un tifoso rossoblù è infatti precipitato dagli spalti durante i tradizionali festeggiamenti di fine gara, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi sanitari.

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La dinamica dell’incidente all’Unipol Domus

L’episodio si è verificato pochi istanti dopo il fischio finale dell’incontro. La squadra guidata da Fabio Pisacane, tecnico della formazione isolana noto per la sua maniacale attenzione alla fase difensiva e alla crescita dei giovani, si stava avvicinando al settore occupato dai propri sostenitori per il consueto saluto e ringraziamento per il supporto ricevuto durante i novanta minuti.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti presenti all’impianto, un tifoso ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente. La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti dei giocatori e degli altri presenti, generando un clima di immediata preoccupazione in tutto lo stadio.

L’intervento dei soccorsi e il silenzio dello stadio

La macchina dei soccorsi si è mossa con tempestività. Sul terreno di gioco e nelle immediate vicinanze del settore interessato è sopraggiunta rapidamente un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure mediche direttamente sul posto al tifoso infortunato, stabilizzandone le condizioni prima del successivo trasporto in ospedale per accertamenti più approfonditi.

La squadra, capitanata in campo da elementi di spicco e guidata dalla panchina dall’attento Fabio Pisacane, ha seguito con apprensione gli sviluppi dei soccorsi, unendosi al cordoglio e alla trepidazione dell’intero pubblico di fede rossoblù.