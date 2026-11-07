Pagelle Parma Bologna: Orsolini freddo dal dischetto, Odgaard brilla - VOTI

Pagelle Parma Bologna: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’undicesima giornata del campionato italiano
Il Parma di Alberto Gilardino e il Bologna di Raffaele Palladino si sono affrontati nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Ecco le pagelle del match:
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PARMA (3-5-2): Daffara 6.5; Delprato 6.5, Troilo 5.5, Ndiaye 4.5; Cremaschi 6 (46′ Britschgi 5), Fabbian 6 (82′ Almqvist 6), Sierro 6.5 (82′ Ordonez 6), Keita 6, Valeri 6.5; Romero 5 (22′ Tourè 5), Lontani 6.5 (46′ Elphege 5). All. Gilardino
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 6, Casale 6 (59′ Helland 6), Theate 7; Zortea 6 (46′ Orsolini 6.5), Ferguson 6, Pobega 6, Miranda 6 (26′ Mbangula 6.5); Bernardeschi 6.5, Cambiaghi 7 (75′ Vitik 5); Odgaard 7 (59′ Piccoli 6). All. Palladino