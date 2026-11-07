Pagelle Roma Sassuolo: brilla Rodrigo Mora, Malen e Hermoso certezze! La crisi neroverde non ha fine VOTI

Pagelle Roma Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11^ giornata di Serie A 2026/27
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ROMA: Vasquez 6; Balerdi 6.5 (85′ Ghilardi SV), Ndicka 6.5, Hermoso 7 (77′ Koulierakis 6); Molina 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5 (66′ De Roon 6), Wesley 6.5; Soulé 6.5, Mora 7 (66′ Pisilli 6); Malen 7 (77′ Castro 6). All. Gasperini 7
SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 5, Idzes 5, Caleta-Car 5 (90′ Candè SV); Cinquegrano 5 (46′ Van der Brempt 5), Sulemana 5, Matic 6 (46′ Bowie 5.5), Thorstvedt 5 (69′ Lipani 5.5), Doig 5.5; Esposito 5 (69′ Adzic 5), Laurienté 5. All. Aquilani 5