Moviola Roma Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello. Cosa è successo all’Olimpico!

Moviola Roma Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello, valido per l’11 giornata di Serie A 2026/27

Notte serena e priva di particolari complessità arbitrali all’Olimpico per Marco Di Bello, designato per dirigere la sfida dell’undicesima giornata di Serie A tra la Roma e il Sassuolo, chiusa con un rotondo 3-0 per i capitolini. Il fischietto della sezione di Brindisi ha mantenuto il pieno controllo della gara attraverso un metro uniforme e autorevole, senza la necessità di ricorrere a verifiche critiche o a chiamate di on-field review da parte della sala VAR.

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La convalida delle reti: tutto regolare sui gol di Hermoso, Mora e l’autogol

I tre episodi determinanti ai fini del risultato finale non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio regolamentare:

27′ – Gol di Hermoso (1-0): Su un pallone vagante all’interno dell’area neroverde, Mario Hermoso piomba con ottimo tempismo e trafigge la porta sotto la traversa. L’azione si sviluppa in modo lineare, senza cariche fallose sul portiere né irregolarità preliminari.

Su un pallone vagante all’interno dell’area neroverde, piomba con ottimo tempismo e trafigge la porta sotto la traversa. L’azione si sviluppa in modo lineare, senza cariche fallose sul portiere né irregolarità preliminari. 30′ – Autogol di Walukiewicz (2-0): Il raddoppio giallorosso scaturisce da una sfortunata deviazione di Sebastian Walukiewicz nella propria porta; la pressione degli attaccanti romanisti è pulita e non ci sono contrasti da sanzionare.

Il raddoppio giallorosso scaturisce da una sfortunata deviazione di nella propria porta; la pressione degli attaccanti romanisti è pulita e non ci sono contrasti da sanzionare. 58′ – Gol di Rodrigo Mora (3-0): Il giovane talento si inserisce con i tempi corretti tra le maglie della retroguardia emiliana e batte Arijanet Muric con un diagonale preciso all’angolino basso. La partenza sul filtrante è perfettamente in linea rispetto ai difensori avversari.

Metro sui falli e gestione dei contatti: Di Bello sicuro

Il direttore di gara ha fatto valere la propria personalità soprattutto nella lettura dei duelli e dei falli in attacco. Al 20′ è ineccepibile il fischio per l’intervento scorretto di Sebastiano Esposito: la punta contesta, ma la carica è netta. Coerente anche la gestione delle scorrettezze reiterate di Kristian Thorstvedt, sanzionato al 38′ e al 65′ per spinte eccessive in fase offensiva.

Puntuali e corretti anche i fischi per interrompere le manovre con falli tattici, come al 61′ per l’ostruzione di Evan Ndicka e nei minuti di recupero (90+1′) per la trattenuta vistosa di Jay Idzes.

Lavoro impeccabile per gli assistenti

Molto solida anche la prestazione della terna a bordocampo, precisa nel pizzicare le giocate oltre l’ultimo difensore: impeccabili le segnalazioni di fuorigioco a carico di Donyell Malen al 26′ e del subentrato del Sassuolo Kieron Bowie all’85’. Una conduzione lineare che non ha lasciato alcuno strascico polemico.