Moviola Sassuolo Genoa, tutti gli episodi arbitrali della sfida valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Proteste neroverdi per un presunto fallo di mano di Messias in area

La sfida tra Sassuolo e Genoa, valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare sul piano arbitrale. A dirigere l’incontro del Mapei Stadium è Maria Sole Ferrieri Caputi, appartenente alla sezione di Livorno, chiamata a gestire una partita particolarmente delicata per entrambe le squadre.

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Il Sassuolo, reduce da cinque sconfitte consecutive e senza vittorie da sette giornate, cerca una svolta nel giorno del debutto di Roberto D’Aversa. Dall’altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi vuole riprendere il proprio cammino dopo la sconfitta contro il Milan.

Ad assistere Ferrieri Caputi sono Giuseppe Perrotti e Andrea Zingarelli, mentre il quarto ufficiale è Maurizio Mariani. In sala VAR operano Valerio Marini, assistito dall’AVAR Gianluca Aureliano.

Ecco gli episodi principali della moviola di Sassuolo-Genoa, secondo la cronaca riportata da SassuoloNews.net.

Moviola Sassuolo Genoa, Osmajic sblocca la partita al 26′

26′ – GOL DEL GENOA: i rossoblù passano in vantaggio alla prima vera occasione. L’azione nasce da un lancio del portiere per Osmajic, che protegge il pallone e serve Tommaso Baldanzi.

L’ex Roma appoggia a Traoré, bravo a verticalizzare nuovamente per Osmajic. Il centravanti supera Arijanet Muric con un tocco d’esterno destro, firmando lo 0-1. Nessuna irregolarità viene segnalata nell’azione.

Moviola Sassuolo Genoa, raddoppio di Osmajic al 38′

38′ – GOL DEL GENOA: arriva la doppietta personale di Osmajic, che approfitta di un’altra disattenzione della difesa neroverde.

Dopo un errore in chiusura di Candé, il pallone arriva a Junior Messias, che serve il centravanti in area.

La prima conclusione viene respinta da Muric, ma Osmajic è il più rapido sulla ribattuta e deposita in rete a porta vuota. Genoa avanti 2-0.

Moviola Sassuolo Genoa, giallo a Thorstvedt e proteste per il tocco di Messias

63′ – AMMONIZIONE PER THORSTVEDT: il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt interviene su Traoré, colpendogli il piede. Ferrieri Caputi estrae il cartellino giallo per il pestone del numero 42 neroverde.

69′ – PROTESTE DEL SASSUOLO PER UN POSSIBILE RIGORE: episodio controverso nell’area del Genoa. I calciatori neroverdi reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio di Junior Messias.

L’arbitro Ferrieri Caputi lascia proseguire il gioco, senza concedere il tiro dagli undici metri.

Dalla cronaca disponibile non emergono indicazioni su un’eventuale revisione al monitor. Non è quindi possibile confermare se il contatto fosse effettivamente punibile.

L’episodio del 69° minuto rappresenta il principale caso da moviola della partita, insieme al pestone di Thorstvedt e alle due reti realizzate da Osmajic nel primo tempo.