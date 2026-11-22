Moviola Bologna Udinese, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, diretto da Livio Marinelli

La sfida tra Bologna e Udinese, valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, presenta diversi episodi interessanti dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro è Livio Marinelli, chiamato a gestire una partita caratterizzata da alcuni interventi duri, proteste e momenti di tensione tra i giocatori.

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Particolare attenzione alla gestione disciplinare del direttore di gara, che nel primo tempo ammonisce un calciatore dell’Udinese e il tecnico Paolo Zanetti, mentre nella ripresa interviene per sedare un confronto acceso tra Federico Bernardeschi e Oumar Solet.

Di seguito tutti gli episodi principali della moviola di Bologna-Udinese, con l’analisi delle decisioni arbitrali.

Moviola Bologna Udinese, giallo a Palma e proteste di Zanetti nel primo tempo

6′ – AMMONIZIONE PER PALMA: primo cartellino giallo della partita. Il difensore dell’Udinese interviene fallosamente su Nicolò Cambiaghi e viene sanzionato dall’arbitro Marinelli.

34′ – AMMONITO ZANETTI: il direttore di gara punisce le proteste dell’allenatore dell’Udinese, Paolo Zanetti, estraendo il cartellino giallo nei confronti del tecnico bianconero.

43′ – GOL DEL BOLOGNA: i rossoblù passano in vantaggio grazie a Nadir Zortea. L’azione nasce da un cross di Arthur Theate, sul quale interviene Jens Odgaard. Il pallone arriva quindi a Zortea, che da distanza ravvicinata realizza la rete dell’1-0.

Non vengono segnalate irregolarità nell’azione che porta al vantaggio dei padroni di casa.

Moviola Bologna Udinese, scintille tra Bernardeschi e Solet: doppia ammonizione

51′ – TENSIONE TRA BERNARDESCHI E SOLET: gli animi si accendono nella ripresa, quando Federico Bernardeschi e Oumar Solet si rendono protagonisti di un confronto acceso.

L’arbitro Marinelli interviene immediatamente per riportare la calma, decidendo di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di entrambi.

51′ – AMMONIZIONE PER SOLET: il difensore dell’Udinese riceve il cartellino giallo per il suo coinvolgimento nell’episodio.

52′ – AMMONIZIONE PER BERNARDESCHI: stessa sanzione per il giocatore del Bologna, che viene ammonito dal direttore di gara.

Moviola Bologna Udinese, Zaniolo pareggia al 67′: decisivo l’errore di Zortea

67′ – GOL DELL’UDINESE: i friulani trovano il pareggio grazie a Nicolò Zaniolo, bravo ad approfittare di un evidente errore difensivo dei padroni di casa.

L’azione parte da un passaggio in profondità di Jurgen Ekkelenkamp. Zortea, inizialmente in vantaggio sul pallone, sbaglia l’intervento e permette a Zaniolo di presentarsi davanti a Lukasz Skorupski, superandolo per il gol dell’1-1.

La rete viene convalidata senza contestazioni arbitrali segnalate nella cronaca disponibile.

Il bilancio della moviola di Bologna-Udinese fino al 67′ comprende dunque quattro ammonizioni, considerando anche quella dell’allenatore Zanetti, e due reti regolarmente assegnate.

Gli episodi disciplinari più significativi riguardano il confronto tra Bernardeschi e Solet e le proteste della panchina friulana, mentre le azioni dei gol non presentano irregolarità evidenziate nella ricostruzione fornita.