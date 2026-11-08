Pagelle Fiorentina Juventus: Kolo Muani brillante, bene Pellegrino, McKennie si addormenta! – I VOTI

Pagelle Fiorentina Juventus: i nostri voti ai protagonisti in campo al Franchi nel match dell’11° turno di Serie A terminato col risultato di parità
Pagelle Fiorentina Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Termina 2-2 la sfida tra Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi. I viola di Paolo Vanoli passano subito in vantaggio al 4′ con Mateo Pellegrino, autore di un colpo di testa vincente e di un’esultanza ispirata a Gabriel Omar Batistuta.
La squadra di Luciano Spalletti reagisce e trova il pareggio al 32′ con Nick Woltemade, servito da un ispirato Randal Kolo Muani.
Fiorentina Juventus, Njie illude i viola: Bremer firma il 2-2
Nella ripresa la Fiorentina torna avanti al 54′: Alieu Njie approfitta di un errore di Weston McKennie e batte Guglielmo Vicario.
La Juventus risponde al 66′, quando Gleison Bremer sfrutta un’uscita sbagliata di David De Gea per realizzare il definitivo 2-2.
Fiorentina Juventus, polemiche per il rigore negato ai bianconeri
Al 79′ esplode la protesta juventina: Joao Mario tocca il pallone con il braccio nella propria area, ma l’arbitro Andrea Colombo non concede il rigore e il VAR non interviene.
Tra i protagonisti spiccano Pellegrino e Franco Mastantuono per la Fiorentina, mentre nella Juventus convincono Kolo Muani, Woltemade e Jérémie Boga.
Un pareggio che lascia rimpianti a entrambe: i viola restano vicini alla zona retrocessione, mentre i bianconeri arrivano alla sosta fuori dalle posizioni europee.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 5.5; Jimenez 5.5, Dragusin 6, Viery 6, Joao Mario 5.5; Ndour 6, Oulai 6 (65′ Fagioli 6); Mastantuono 7, Goncalves 6 (65′ Brescianini 6), Njie 6.5 (86′ Gnonto sv); Pellegrino 7 (86′ Beto sv). All. Vanoli.
JUVENTUS (4-3-3): Vicario 7; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumí 6 (89′ Gatti sv), Cabal 5.5 (57′ Celik 6); McKennie 5 (78′ Ekhator sv), Douglas Luiz 6, Koopmeiners 6; Kolo Muani 6.5, Woltemade 6.5 (57′ Zhegrova 6.5), Boga 6.5 (57′ Alajbegovic 6). All. Spalletti