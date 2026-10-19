Napoli, clamoroso retroscena su Allegri: Manna lo ha voluto in azzurro, ma De Laurentiis aveva scelto Italiano!

Napoli, emerge un retroscena sulla scelta di Massimiliano Allegri: il direttore sportivo Manna spinse per il suo arrivo, mentre De Laurentiis preferiva Vincenzo Italiano
Il Napoli attraversa uno dei momenti più complicati degli ultimi anni e, mentre Massimiliano Allegri cerca soluzioni per risollevare la squadra, emerge un importante retroscena sulle decisioni prese durante l’estate.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe inizialmente preferito Vincenzo Italiano per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. A convincere il patron azzurro a puntare su Allegri sarebbe stato invece il direttore sportivo Giovanni Manna.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Napoli, Allegri scelto da Manna: il retroscena su De Laurentiis e Italiano
La scelta dell’allenatore torna inevitabilmente al centro delle discussioni dopo un avvio di stagione estremamente deludente.
Il Napoli ha collezionato cinque sconfitte nelle prime nove partite, numeri che riportano alla memoria la difficile annata 2008/09, caratterizzata dalla gestione Roberto Donadoni e dal successivo arrivo di Walter Mazzarri.
Nonostante gli oltre 430 milioni di euro investiti sul mercato nelle due stagioni dell’era Conte, la squadra continua a mostrare evidenti difficoltà.
Napoli, crisi Allegri: il dato difensivo preoccupa De Laurentiis
Tra gli aspetti più allarmanti c’è il rendimento del reparto arretrato, tradizionalmente uno dei punti di forza delle squadre allenate da Allegri.
Gli azzurri concedono mediamente 15,6 tiri agli avversari per partita, il dato peggiore dell’intera gestione De Laurentiis.
Un numero superiore persino ai 15,3 tiri concessi nella prima stagione del Napoli in Serie A sotto l’attuale proprietà.
La sconfitta contro il Venezia di Davide Nicola, precedentemente ultimo con sei sconfitte consecutive, ha aggravato ulteriormente la situazione.
Napoli, Allegri verso Bodo/Glimt e Roma: due partite decisive
Il Napoli è tornato immediatamente al lavoro a Castel Volturno per preparare le sfide contro Bodo/Glimt in Champions League e Roma in campionato.
Restano da valutare le condizioni di David Neres e Alisson Santos, mentre Alessandro Buongiorno dovrebbe rientrare soltanto nel 2027.
Allegri, assente dall’ultimo allenamento per influenza, è atteso in conferenza stampa.
Napoli, De Laurentiis conferma la fiducia ad Allegri: cosa può succedere
Per il momento, De Laurentiis ha ribadito la propria fiducia all’allenatore, ma la situazione richiede un’immediata inversione di tendenza.
Come evidenziato da Tuttosport, le prossime due partite potrebbero diventare fondamentali per il prosieguo della stagione.
Con la qualificazione alla Champions League già a rischio, il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi. E anche le scelte estive della società tornano inevitabilmente sotto esame.