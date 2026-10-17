Mercato Milan, Cardinale sogna il colpo Tresoldi

I rossoneri puntano Nicolò Tresoldi, protagonista della tripletta contro l’Inter: il centravanti del Club Brugge è già da tempo nel mirino degli scout milanisti, ma la concorrenza e una valutazione in crescita complicano la trattativa

Il Milan fa sul serio per Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco, reduce dalla straordinaria tripletta rifilata all’Inter a San Siro, è finito sotto i riflettori del mercato rossonero. Una prestazione che ha acceso ulteriormente l’interesse del Diavolo, anche se il centravanti del Club Brugge era già seguito da tempo dagli osservatori milanisti.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio Gerry Cardinale a chiedere alla dirigenza di monitorare attentamente la situazione del giovane bomber e i contatti con il suo entourage. L’obiettivo sarebbe valutare un possibile affondo sia nella sessione invernale di gennaio sia durante il mercato estivo.

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A rendere l’operazione particolarmente suggestiva è anche il legame tra Tresoldi e il Milan. Il giocatore, infatti, è un dichiarato tifoso rossonero e coltiva il sogno di vestire un giorno la maglia del club per cui fa il tifo. Un elemento che Cardinale potrebbe provare a sfruttare per convincerlo a scegliere Milano.

Valutazione da 50 milioni: il Brugge alza il muro

La strada, però, è tutt’altro che in discesa. Secondo quanto riportato, la Roma avrebbe già presentato in estate un’offerta da 35 milioni di euro, respinta dal Club Brugge. Dopo un avvio di stagione ricco di gol e ben due triplette, la valutazione del centravanti potrebbe aver raggiunto quota 50 milioni.

Sul giocatore, inoltre, potrebbe presto muoversi anche la Premier League, aumentando la concorrenza.

Il Milan sogna il grande colpo, ma per trasformare l’interesse in una trattativa concreta serviranno risorse importanti e una strategia convincente. Il fattore cuore potrebbe fare la differenza, ma convincere il Brugge sarà la vera sfida.