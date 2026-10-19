Real Madrid-Siviglia, bufera su Arda Güler: gomitata a Peque e rosso mancato! Mourinho risponde alle polemiche: «Non avrei problemi ad ammetterlo»

Real Madrid-Siviglia, esplode la polemica per il mancato cartellino rosso ad Arda Güler dopo il contatto con Peque: il VAR non interviene e José Mourinho commenta l’episodio

Il Real Madrid conquista una netta vittoria per 4-1 contro il Siviglia, ma a far discutere è soprattutto un episodio arbitrale che ha coinvolto Arda Güler. Il giovane talento turco è finito al centro delle polemiche per una presunta gomitata ai danni di Peque, non sanzionata dall’arbitro nonostante le proteste degli avversari.

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Un episodio che ha acceso gli animi durante la partita e che ha continuato a far discutere anche nelle ore successive, tanto da costringere José Mourinho a intervenire pubblicamente sulla questione.

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Real Madrid-Siviglia, cosa è successo tra Arda Güler e Peque

L’episodio controverso si è verificato al 22° minuto, in una fase della partita fino a quel momento priva di grandi emozioni.

Durante un movimento offensivo lontano dal pallone, Arda Güler ha colpito con il gomito Peque, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura dell’avversario.

Il giocatore del Siviglia è rimasto a terra e il successivo intervento di Dean Huijsen, che ha cercato di rialzarlo in maniera brusca, ha provocato un acceso confronto tra i calciatori.

L’arbitro Busquets Ferrer è intervenuto per riportare la calma, ammonendo Huijsen e João Félix, protagonisti di un faccia a faccia particolarmente acceso.

Real Madrid-Siviglia, il VAR non interviene: polemiche per il mancato rosso

L’episodio tra Güler e Peque è stato successivamente esaminato dalla sala VAR, senza però portare a una revisione sul campo.

Gli assistenti video non hanno ravvisato gli estremi per sanzionare il centrocampista turco per condotta violenta, lasciando invariata la decisione arbitrale.

A far discutere è stata anche la mancanza di immagini sufficientemente chiare per valutare con certezza la dinamica del contatto.

Una situazione che ha alimentato le proteste del Siviglia, convinto che l’intervento del giocatore madridista meritasse un’espulsione.

Real Madrid, Mourinho risponde alle polemiche su Güler: le sue dichiarazioni

All’indomani della vittoria, José Mourinho ha affrontato la questione in conferenza stampa, spiegando di non aver potuto visionare immagini decisive dell’accaduto.

IL CASO GÜLER E IL MANCATO CARTELLINO ROSSO – «Nessuno è riuscito a farmi vedere quello che dicono sia successo. Non ho le immagini e non sono stato in grado di rivedere l’episodio. Ho chiesto i filmati sia alla TV che ai nostri analisti, ma non ho trovato alcun fotogramma di ciò di cui si parla e che ha fatto tanto arrabbiare il Siviglia. Lo dico con estrema onestà: se un giorno dovesse capitare un episodio a nostro favore, non avrei alcun problema ad ammetterlo pubblicamente, anche se credo che il più delle volte accadrà il contrario per la naturale tendenza delle cose. Se da qui al Clásico dovesse saltar fuori un’immagine chiara, sarei curioso di vederla».

Mourinho esalta il Real Madrid e non replica all’allenatore del Siviglia

Archiviata la questione arbitrale, lo Special One ha espresso soddisfazione per la prestazione dei propri giocatori, protagonisti di un successo convincente.

LA VITTORIA CONTRO IL SIVIGLIA – «Abbiamo dominato contro un’ottima formazione, giocando un buon calcio. È una bella vittoria».

Nessuna risposta articolata, invece, alle dichiarazioni dell’allenatore avversario Luis García Plaza, secondo cui Güler avrebbe meritato l’espulsione.

LA RISPOSTA A LUIS GARCÍA PLAZA – «No comment».

Il Real Madrid può dunque concentrarsi sui prossimi impegni forte del successo per 4-1, mentre il caso Arda Güler continua ad alimentare il dibattito sulle decisioni arbitrali e sull’utilizzo del VAR nella Liga.