Calciomercato Bologna, rivoluzione a gennaio? Di Gregorio torna nel mirino, Dovbyk preoccupa e Palladino chiede rinforzi

Calciomercato Bologna, la società rossoblù prepara le strategie per gennaio: Michele Di Gregorio è un’opzione concreta per la porta
Il Bologna guarda con crescente attenzione al calciomercato di gennaio, consapevole della necessità di intervenire per correggere alcuni problemi emersi durante questo avvio di stagione. La formazione di Raffaele Palladino presenta diverse lacune strutturali e la società potrebbe essere chiamata a effettuare più operazioni nella prossima sessione invernale.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi da monitorare c’è quello di Michele Di Gregorio, attualmente al Bournemouth, ma le riflessioni della dirigenza riguardano anche centrocampo e attacco.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Calciomercato Bologna, Di Gregorio è un’idea per gennaio: decisivo il futuro di Skorupski
Il rendimento dei portieri rappresenta uno dei principali interrogativi in casa rossoblù. Nonostante alcuni segnali incoraggianti mostrati da Lukasz Skorupski contro l’Inter, la società starebbe valutando l’opportunità di acquistare un nuovo estremo difensore.
Il profilo di Michele Di Gregorio piace particolarmente a Palladino, che lo ha già allenato durante l’esperienza al Monza.
L’ex Juventus sta trovando pochissimo spazio al Bournemouth e potrebbe valutare un trasferimento per tornare protagonista. L’eventuale operazione dipenderà soprattutto dalle condizioni economiche.
Calciomercato Bologna, Dovbyk delude: emergenza anche per Piccoli
Un’altra situazione delicata riguarda Artem Dovbyk, ancora lontano dal rendimento atteso. Il Bologna spera di recuperarlo nelle prossime settimane, ma senza miglioramenti concreti potrebbe diventare necessario intervenire sul mercato.
A complicare ulteriormente il quadro è il problema fisico di Roberto Piccoli, che rischia uno stop di circa tre settimane.
Senza rinforzi, Palladino potrebbe ritrovarsi con alternative offensive limitate, dovendo fare affidamento anche su Enem.
Calciomercato Bologna, Palladino vuole un mediano: cambia la strategia
Il passaggio dal 4-2-3-1 di Domenico Tedesco al 3-4-2-1 di Palladino ha modificato le gerarchie della rosa.
Giocatori come Casale hanno ritrovato spazio, mentre Amondarain e Libra sembrano meno adatti alle nuove esigenze tattiche.
La priorità a centrocampo sarebbe quindi l’acquisto di un mediano, capace di garantire equilibrio e maggiore solidità accanto agli elementi già presenti, tra cui Lewis Ferguson.
Bologna, gennaio decisivo per rilanciare la stagione
Le difficoltà attuali vengono ricondotte anche a un mercato estivo condizionato dalle esigenze economiche, che avrebbe ridotto la competitività della rosa.
Adesso la dirigenza dovrà valutare attentamente gli interventi necessari per sostenere il lavoro di Palladino.
L’obiettivo è costruire un Bologna capace di puntare alla parte centrale della classifica, evitando di essere coinvolto nella lotta per la salvezza.