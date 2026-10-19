Udinese, tegola Alaba: subito un infortunio per l’ex Real Madrid! Runjaic in ansia, attesa per gli esami e i tempi di recupero

Udinese, David Alaba si ferma per un problema muscolare durante la sconfitta contro il Lecce: il difensore austriaco sostituito all’intervallo. Le ultime sulle sue condizioni

Non arrivano buone notizie per l’Udinese di Kosta Runjaic, alle prese con un momento particolarmente complicato in Serie A. Oltre alla pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce, la formazione friulana deve fare i conti con un nuovo problema fisico che riguarda David Alaba, uno dei giocatori più esperti della rosa bianconera.

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Il difensore austriaco, arrivato in Friuli dopo la lunga esperienza al Real Madrid, era stato schierato per la prima volta dal primo minuto proprio nella sfida del Bluenergy Stadium. La sua partita, tuttavia, è durata soltanto un tempo a causa di un problema muscolare.

Udinese, infortunio Alaba: cosa è successo contro il Lecce

Come riportato dal Messaggero Veneto, Alaba ha accusato un fastidio muscolare durante la prima frazione della partita contro i salentini.

Il problema ha costretto l’allenatore Kosta Runjaic a modificare la formazione nell’intervallo, inserendo Palma al posto dell’ex difensore del Real Madrid.

Una sostituzione che inizialmente poteva sembrare legata a valutazioni tattiche, ma che è stata successivamente ricondotta alle condizioni fisiche dell’austriaco.

Lo stesso tecnico bianconero, nel post-partita, ha confermato che il cambio è stato necessario a causa del fastidio accusato dal calciatore.

Udinese, Alaba verso gli esami strumentali: quanto rischia di restare fuori?

Adesso l’attenzione dello staff medico dell’Udinese è concentrata sulle condizioni di David Alaba.

Il difensore dovrà sottoporsi a esami clinici e strumentali per chiarire la natura del problema muscolare e verificare l’eventuale presenza di una lesione.

Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con maggiore precisione gli eventuali tempi di recupero e valutare la disponibilità del giocatore per i prossimi impegni.

Udinese, Runjaic attende notizie: un’altra preoccupazione per i friulani

L’eventuale assenza di Alaba rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà per Runjaic, chiamato a risollevare una squadra reduce da risultati deludenti.

Il difensore austriaco era stato chiamato a mettere la propria esperienza al servizio del reparto arretrato, ma questo nuovo problema rischia di rallentarne l’inserimento.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti decisivi: l’Udinese spera che lo stop sia di lieve entità e che Alaba possa tornare a disposizione nel minor tempo possibile.