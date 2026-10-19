Arda Turan esalta Chivu prima della sfida in Champions contro l’Inter: «Questa squadra può vincere a ogni livello»

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Arda Turan presenta la sfida di Champions League contro l’Inter: gli elogi a Cristian Chivu e il passato di mercato

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare protagonista in Champions League. Mercoledì i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina allenata da Arda Turan, ex centrocampista turco che conosce molto bene il calcio europeo.

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Alla vigilia dell’incontro, il tecnico dello Shakhtar ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul valore dell’Inter, sul lavoro svolto da Chivu e sulle possibili protagoniste della massima competizione europea.

Non è mancato un riferimento al passato, quando lo stesso Turan era stato accostato ai nerazzurri durante la sua carriera da calciatore.

Inter, Arda Turan racconta il retroscena di mercato: il mancato trasferimento in nerazzurro

L’allenatore turco ha ricordato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti, preferendo però concentrarsi sul presente e sulla nuova esperienza in panchina.

IL PASSATO E IL MANCATO APPRODO ALL’INTER – «Io molto vicino all’Inter da giocatore? L’Inter è uno dei grandi ‘brand’ del calcio mondiale, ma la mia carriera da giocatore appartiene al passato e non sarebbe giusto vivere di se e ma. Rispetto e ammiro l’Inter, ma mi godo il presente.»

Inter, Arda Turan elogia Chivu: il giudizio sul lavoro dell’allenatore nerazzurro

Particolarmente significative le parole dedicate a Cristian Chivu. Turan ha sottolineato soprattutto la capacità dell’allenatore di costruire un rapporto solido con i propri giocatori, individuando nell’energia della squadra uno dei principali punti di forza.

GLI ELOGI A CHIVU E LA FORZA DELL’INTER – «Se mi piace l’Inter di Chivu? Ha fatto un lavoro incredibile l’anno scorso, tornare a vincere è difficile. Specie in Serie A, uno dei campionati più duri al mondo. L’energia che vedo in campo nell’Inter mi racconta un legame molto forte tra Chivu e i suoi giocatori, è una delle cose che più apprezzo di Cristian: a questo livello è un fattore che può dare a una squadra qualcosa in più. Questa Inter è una squadra capace di vincere a ogni livello in cui compete.»

Inter, Arda Turan parla della Champions League: le favorite e il sogno Atlético Madrid

Nella parte conclusiva dell’intervista, il tecnico dello Shakhtar Donetsk ha analizzato anche la corsa alla conquista della Champions League.

Tra le squadre maggiormente accreditate ha indicato Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, senza escludere possibili sorprese e un percorso importante dell’Inter.

LE FAVORITE PER LA CHAMPIONS LEAGUE – «Chi vince la Champions? Psg e Bayern sono le favorite, il Barcellona può essere la sorpresa e anche l’Inter può arrivare lontano. Ma se devo sceglierne una, vorrei che vincesse l’Atlético».

Parole che confermano il grande rispetto di Arda Turan nei confronti dell’Inter, considerata una formazione in grado di competere ai massimi livelli.

Mercoledì, però, sarà il campo a parlare: lo Shakhtar Donetsk proverà a mettere in difficoltà i nerazzurri, mentre Chivu cercherà una risposta importante dalla propria squadra in Europa.