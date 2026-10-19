Infortunati Serie A: lussazione per Conceicao, lesione per Alisson Santos. Gli esiti degli esami, i tempi di recupero e quali partite saltano

Infortunati Serie A: tegole per Juventus e Napoli, Conceicao e Alisson Santos si sono fermati per pesanti problemi fisici. Ecco le loro condizioni

Lunedì nero per le infermerie di Serie A, con Juventus e Napoli costrette a fare i conti con pesanti defezioni all’indomani dell’ultimo turno di campionato. Dagli accertamenti clinici effettuati a Torino e a Castel Volturno arrivano diagnosi severe per due frecce offensive: Francisco Conceiçao per la formazione bianconera e Alisson Santos per la compagine partenopea. Entrambi i calciatori dovranno osservare uno stop forzato che priverà i rispettivi tecnici di estro e imprevedibilità in una fase cruciale della stagione, caratterizzata da un calendario fitto tra impegni nazionali e coppe europee.

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Juventus, stop di tre settimane per Conceiçao: spalla ko e rientro dopo la sosta

Per la Juventus, reduce dal pesante ko rimediato contro la Lazio, la notizia peggiore riguarda il talentuoso esterno lusitano. Uscito dolorante dal campo a causa di un trauma alla spalla sinistra, il classe 2002 si è recato in mattinata presso la struttura medica di riferimento del club. La società bianconera ha chiarito il quadro attraverso il consueto bollettino medico:

«A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

I tempi di recupero stimati per la completa riabilitazione ammontano a circa tre settimane: il calciatore salterà i doppi confronti di Europa League contro Rennes e AZ Alkmaar, oltre ai match di campionato contro Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina. Salvo imprevisti, Luciano Spalletti riavrà a disposizione il portoghese per la gara interna contro il Venezia.

Emergenza Napoli: lesione per Alisson Santos, attacco decimato per Allegri

Situazione altrettanto critica sul fronte azzurro, dove si aggrava il momento no della gestione di Massimiliano Allegri. Dopo il passo falso di Venezia, il comunicato ufficiale del club ha confermato i timori sulle condizioni dell’esterno brasiliano:

«Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo».

Una doccia fredda che impone un’assenza di almeno un mese e mezzo. Con David Neres già fermo ai box, il reparto avanzato dei campani si ritrova decimato alla vigilia dell’incrocio di Champions League contro il Bodø/Glimt, crocevia fondamentale dopo le prime due uscite senza punti. Con un ciclo di gare ad altissima intensità che prevede i confronti con Roma, Monza, Juventus e Porto, Allegri si ritrova con rotazioni ridotte all’osso, affidandosi esclusivamente a Rasmus Højlund, Samuel Giovane, Noa Lang e Lorenzo Lucca.