Juventus, Spalletti durissimo dopo il crollo contro la Lazio: «Siamo stati senza idee di gioco». Poi l’attacco ai giocatori e l’annuncio di cambiamenti

La Juventus perde 3-0 contro la Lazio e resta ferma a 11 punti in Serie A: Luciano Spalletti analizza la prestazione dei bianconeri e critica l’atteggiamento della squadra

Momento estremamente complicato per la Juventus di Luciano Spalletti, travolta 3-0 dalla Lazio all’Allianz Stadium nella settima giornata di Serie A 2026/27. Dopo il pareggio contro il Cagliari, i bianconeri incassano un’altra pesante battuta d’arresto e restano fermi a 11 punti in classifica.

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La formazione di Gennaro Gattuso ha messo in evidenza tutte le difficoltà della Juventus, incapace di trovare le contromisure necessarie per fermare gli avversari. Una prestazione che ha lasciato profondamente deluso Spalletti.

Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore bianconero ha analizzato senza mezzi termini la sconfitta, soffermandosi sui problemi tattici, sull’atteggiamento dei giocatori e sulla necessità di intervenire per cambiare la situazione.

Juventus, Spalletti boccia la prestazione contro la Lazio: il riferimento alla trasferta di Vigo

Il tecnico ha individuato soprattutto nella mancanza di idee e nella lentezza della manovra alcune delle principali cause del pesante risultato maturato contro i biancocelesti.

LA MANCANZA DI IDEE – «Siamo stati senza idee di gioco».

LE DIFFICOLTÀ DELLA JUVENTUS – «Dalla trasferta di Vigo non abbiamo più fatto nulla. Ho tentato di cambiare formazione sulla base di quelle che avevamo preparato prima. Siamo stati lenti di gambe e di testa».

Parole che fotografano un evidente passo indietro rispetto alla vittoria europea contro il Celta Vigo, dopo la quale la Juventus non è riuscita a trovare continuità nelle prestazioni.

Juventus, Spalletti attacca l’atteggiamento dei giocatori: cosa non gli è piaciuto

Uno degli aspetti che maggiormente hanno infastidito l’allenatore riguarda la reazione della squadra alle difficoltà incontrate durante la partita.

Spalletti ha evidenziato la scarsa efficacia nei duelli individuali e alcuni comportamenti che non considera accettabili.

L’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA – «Siamo stati fragili nei duelli e nella reazione. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti».

Un giudizio severo che conferma la volontà del tecnico di ottenere risposte immediate, soprattutto dal punto di vista della personalità e dell’intensità.

Juventus, Spalletti annuncia cambiamenti: il messaggio ai giovani e le riflessioni sul futuro

Nella parte conclusiva dell’intervista, Spalletti ha affrontato anche il tema della mentalità, sottolineando come il futuro della Juventus dipenderà dalla capacità dei giocatori di reagire attraverso il lavoro quotidiano.

Il tecnico non ha escluso modifiche, ammettendo di voler riflettere anche sul proprio modo di rapportarsi con lo spogliatoio.

I CAMBIAMENTI E IL FUTURO DELLA JUVENTUS – «Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte, ma con la buona volontà. Ci sono giovani che lottano e altri che si lasciano cadere dopo il primo contrasto. Qualcosa va modificato. Anche io sono rimasto un po’ sorpreso dalla prestazione di questa sera, quindi dovrò analizzarla. Il mio modo di comunicare con la squadra non è mai cambiato. A me piace avere un rapporto con i calciatori, ma dovrò analizzare anche questo».

La sconfitta contro la Lazio apre dunque una fase delicata per la Juventus. Spalletti pretende una reazione immediata e si prepara a valutare possibili correttivi, con l’obiettivo di restituire alla squadra competitività, equilibrio e una precisa identità di gioco.