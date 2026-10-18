Crisi senza fine per Leao al Galatasaray: entra in campo e viene di nuovo sostituito dopo 16′. La ricostruzione di quanto accaduto!

Rafael Leao sta vivendo un momento complicato al Galatasaray in questo inizio di stagione. Ecco cosa sta succedendo

Prosegue la complessa parabola di ambientamento di Rafael Leao con la maglia del Galatasaray. L’attaccante portoghese, trasferitosi a sorpresa in Turchia nella scorsa sessione estiva di calciomercato dopo la lunga esperienza con il Milan, sta faticando oltremodo a trovare brillantezza e continuità a Istanbul. Nell’ultimo impegno di Süper Lig contro il Genclerbirligi Ankara, il talento lusitano è stato nuovamente protagonista in negativo in un pomeriggio sfortunato, conclusosi anzitempo a causa di uno stop muscolare a pochi minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco.

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Dalla panchina al cambio-lampo: solo 16 minuti contro il Genclerbirligi

La domenica dell’ex rossonero era iniziata all’insegna dell’esclusione. Reduce da una prova decisamente incolore e priva di spunti nella sfida di Champions League contro il Barcellona, il tecnico dei giallorossi Okan Buruk ha deciso di non schierarlo titolare, preferendo farlo partire dalla panchina. Con il punteggio inchiodato sullo 0-0 e la manovra offensiva priva di concretezza, l’allenatore ha gettato nella mischia Leao intorno all’ora di gioco per imprimere un cambio di marcia e spaccare il blocco difensivo avversario.

La contesa del fuoriclasse portoghese è però durata un battito di ciglia: al 77′, appena sedici minuti dopo il suo ingresso, il numero dieci è stato richiamato a sorpresa fuori dal campo per lasciare spazio a Gül, rivelatosi poi autentico mattatore dell’incontro trovando la rete della vittoria pochi istanti più tardi.

Allarme all’inguine: i dettagli fisici e le difficoltà a Istanbul

Se in un primo frangente la sostituzione repentina aveva fatto ipotizzare una clamorosa bocciatura per motivi tattici, le smorfie di dolore e il disappunto stampato sul volto dell’attaccante hanno immediatamente chiarito la reale natura dell’avvenimento. Al termine del match è arrivata la conferma ufficiale: il cambio è scaturito da un fastidioso problema all’inguine, accusato dal giocatore durante una delle sue tipiche accelerazioni.

L’infortunio rappresenta un ulteriore ostacolo in questi primi complicati mesi trascorsi all’ombra del Bosforo. Tra una collocazione tattica ancora da perfezionare, le critiche della tifoseria locale e una condizione atletica intermittente, Leao dovrà ora sottoporsi a esami strumentali approfonditi per valutare i tempi di recupero, nella speranza di superare l’ennesimo intoppo e inaugurare finalmente la sua vera stagione con il Galatasaray.