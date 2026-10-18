Esonero Allegri: panchina a rischio per il tecnico? Cosa filtra sulla possibile decisione del Napoli sul suo futuro

Esonero Allegri: il tecnico livornese è a rischio? Le indiscrezioni sulla decisione del Napoli dopo il KO con il Venezia

Il pomeriggio del Penzo certifica l’apertura ufficiale di una crisi profonda e inattesa in casa Napoli. La sconfitta di misura rimediata contro il Venezia non ammette attenuanti, nonostante la prestazione monstre offerta tra i pali da un Filip Stankovic insuperabile. Per la compagine azzurra si tratta del quinto ko in nove partite della gestione tecnica di Massimiliano Allegri, un bilancio allarmante che comincia a scuotere le fondamenta del progetto partenopeo. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe rimasto spiazzato da alcune scelte di formazione, al cospetto di un gruppo apparso scarico, privo di cattiveria agonistica e condannato dall’ennesima disattenzione difensiva firmata da Amir Rrahmani, a cui si aggiunge il clamoroso rigore fallito da Kevin De Bruyne. La profezia pronunciata dal mister dopo la trasferta di Vila-real si è materializzata puntuale: “Se avremo questo atteggiamento, a Venezia usciremo con le ossa rotte”.

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Il tandem inedito e la nuova tegola muscolare per Alisson Santos

A finire sul banco degli imputati sono state innanzitutto le rotazioni offensive, a cominciare dal lancio dal primo minuto della coppia formata da Samuel Giovane e Lorenzo Lucca. Un azzardo difeso così dal tecnico livornese: “Ha fatto la sua partita. Ha lottato, ha avuto difficoltà”, ribadendo che “era da tanto che non giocava titolare. Anche Giovane ha giocato bene e Beukema è rientrato bene”. A peggiorare il quadro è arrivata la nuova ricaduta muscolare di Alisson Santos, subentrato nella ripresa e costretto a fermarsi subito: “Erano otto giorni che si allenava con il resto della squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male”, ha sottolineato Allegri, spiegando che “altrimenti avrei messo Lang. Ma la sfera di cristallo non ce l’ho”.

L’arringa di Allegri e il crocevia: vietato fallire tra Bodo e Roma

Nel tentativo di disinnescare la spirale di negatività, il tecnico ha fatto scudo attorno alla squadra, facendo leva sul volume di gioco prodotto e sui singoli episodi:

“Se si guardano i risultati è normale che ci può essere preoccupazione, ma guardiamo alle prestazioni. Anche con il Villarreal abbiamo creato tanto, con il Venezia abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo capitolato su un mezzo errore, su un’autorete. Siccome li ho vissuti momenti così in carriera, dobbiamo trasformare la delusione in arrabbiatura per vincere le partite”.

Il richiamo finale è all’unità e alla concentrazione: “Abbiamo fatto 29 tiri, abbiamo sbagliato un rigore… non credo che sia un discorso di giocare con tre o quattro centrali. La classifica non ci sorride, ma ripeto, c’è solo un modo: continuare a lavorare. E cercare di portare dalla nostra parte gli episodi”. Per il Napoli il margine di errore si è azzerato: il match casalingo di Champions League contro il Bodo e lo scontro diretto di campionato contro la Roma al Maradona rappresentano già un bivio senza appello per il futuro della panchina azzurra.