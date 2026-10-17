Yamal è di un altro pianeta, il Barcellona le vince tutte! Avvio da marziani dei blaugrana, per Lamine sono 10 assist e 9 gol in 9 partite

Lamine Yamal e il Barcellona si stanno rendendo protagonisti di un avvio di stagione davvero mostruoso. Ecco tutti i numeri

Una macchina perfetta, implacabile e finora inarrestabile su qualsiasi palcoscenico. Il Barcellona travolge il Real Betis con un perentorio 5-2, confermando un ruolino di marcia immacolato che vede la formazione catalana trionfare in ogni singola partita stagionale disputata tra tutte le competizioni. Un en plein assoluto che certifica lo straordinario stato di forma del club blaugrana, padrone indiscusso del ritmo gara e capace di imporre una supremazia offensiva schiacciante sia nei confini nazionali sia in ambito continentale.

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Cinque marcatori per una sinfonia corale: a segno anche Rodri e Olmo

La sfida contro gli andalusi ha ribadito la ricchezza di soluzioni a disposizione dell’attacco catalano, trasformatosi in un’autentica cooperativa del gol. Il tabellino dei marcatori testimonia la pericolosità diffusa in ogni reparto: ad andare a segno sono stati Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Garcia e Dani Olmo.

Una pioggia di reti che non ha lasciato scampo al Betis, tramortito dalla rapidità del fraseggio blaugrana e dalla capacità dei centrocampisti e degli attaccanti di alternarsi negli inserimenti a fari spenti. Dalla regia illuminata di Rodri alla classe pura di Olmo, il Barcellona ha offerto una prova di forza atletica e tecnica che spegne ogni tentativo di rimonta avversaria.

Il fattore Lamine Yamal: assist per Jesus e 19 G/A in 9 gare

Sotto i riflettori è brillata ancora una volta la stella luminosissima di Lamine Yamal. L’esterno offensivo ha incantato il pubblico non soltanto trovando la via del gol con una meraviglia di mancino a giro, ma confezionando un altro assist a beneficio di Gabriel Jesus, consolidando un’intesa con il centravanti brasiliano sempre più letale e affiatata.

I dati individuali del fuoriclasse spagnolo stanno riscrivendo i parametri del calcio internazionale. Nelle ultime 9 partite giocate con la maglia del Barcellona, Yamal ha collezionato l’incredibile cifra di 19 partecipazioni al gol (G/A), distribuite tra 9 gol e 10 assist vincenti. Una continuità di rendimento spaventosa per incidenza e lucidità decisionale negli ultimi trenta metri.

La marcia trionfale della squadra e l’impatto devastante del suo gioiello più splendente lanciano un chiaro avvertimento alle rivali: questo Barcellona ha tutta l’intenzione di mantenere la propria invincibilità e recitare un ruolo da dominatore assoluto fino al termine della stagione.