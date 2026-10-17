Infortunati Serie A: ufficiale l’esito degli esami di Raspadori! Si fermano Alisson Santos e Piccoli, le loro condizioni e i tempi di recupero

Infortunati Serie A: le condizioni di Raspadori, Piccoli e Alisson Santos dopo i rispettivi problemi fisici. Ecco come stanno

Il fitto calendario tra impegni europei e sfide di campionato continua a presentare un conto salatissimo sul piano fisico. Nelle ultime ore, le infermerie di Serie A sono tornate a riempirsi a causa di una serie di incidenti muscolari che costringono diversi allenatori a ridisegnare i propri assetti offensivi. Dalla sosta forzata di Giacomo Raspadori a Bergamo al nuovo stop di Alisson Santos in casa Napoli, fino al cambio forzato di Roberto Piccoli a Bologna, il weekend calcistico lascia in eredità pesanti defezioni.

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Atalanta, esami per Raspadori: stop di venti giorni dopo il gol al Pafos

La vittoria per 3-1 maturata in Europa contro i ciprioti del Pafos ha lasciato l’amaro in bocca a Maurizio Sarri. L’attaccante nerazzurro classe 2000, protagonista dal dischetto con una perfetta esecuzione dagli undici metri, ha immediatamente avvertito una fitta al momento della conclusione, venendo sostituito al 21′ da Charles De Ketelaere.

Gli accertamenti diagnostici svolti nelle ore successive hanno confermato l’entità della lesione. A ufficializzare il quadro clinico è stata la stessa società orobica mediante una nota formale: “Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Per l’ex centravanti di Napoli e Sassuolo i tempi di recupero sono stimati in circa 20 giorni, privando la Dea di una risorsa fondamentale in vista del big match contro il Milan.

Napoli in ansia per Alisson Santos, allarme a Bologna per Piccoli

In casa Napoli, il pomeriggio storto del Penzo — culminato con la sconfitta di misura per 1-0 contro il Venezia — è stato aggravato dal nuovo forfait di Alisson Santos. Rientrato a pieno ritmo in gruppo appena mercoledì scorso dopo un precedente infortunio, l’esterno brasiliano ex Sporting Lisbona ha accusato una ricaduta al femorale sinistro nel corso di una percussione personale nelle battute conclusive della sfida. Le sue condizioni destano forte apprensione nello staff di Massimiliano Allegri, con gli esami strumentali programmati nelle prossime ore per valutare lo stop in vista degli impegni di Champions League.

Contestualmente, brutte notizie arrivano anche per il Bologna guidato da Raffaele Palladino. Durante la prima frazione di gioco, con i rossoblù avanti per 1-0 contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena ventinove minuti a causa di un risentimento muscolare, lasciando il posto al subentrato Enem e avviando i controlli medici del caso.