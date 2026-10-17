Polemica Arsenal: licenziati 60 dipendenti dopo il maxi-rinnovo di Arteta da 20 milioni. La difesa del tecnico

Arsenal al centro delle polemiche per il licenziamento di 60 dipendenti dopo il maxi-rinnovo di Arteta da 20 milioni

Una bufera etica e d’immagine travolge l’Arsenal nei giorni più floridi dal punto di vista sportivo. A scatenare la durissima reazione della tifoseria e dell’opinione pubblica londinese è stato il repentino annuncio del licenziamento di 60 dipendenti del club, un drastico piano di tagli al personale amministrativo e operativo formalizzato a sorpresa dalla dirigenza dell’Emirates Stadium. A rendere la misura particolarmente indigesta all’ambiente non è soltanto l’impatto occupazionale, ma soprattutto la stridente contraddizione temporale con le spese faraoniche riservate all’area tecnica.

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Lo scontro sulle tempistiche: il contratto d’oro e la rabbia dei tifosi

Il piano di ridimensionamento aziendale è stato infatti reso noto ad appena sette giorni di distanza dal ricchissimo prolungamento contrattuale di Mikel Arteta. Il manager spagnolo, blindato al timone dei Gunners per consolidare le ambizioni di vertice in Premier League e in ambito europeo, ha sottoscritto un accordo vertiginoso da ben 20 milioni di sterline a stagione.

Una discrepanza economica abissale che ha fatto insorgere i sostenitori e le associazioni di categoria. I tifosi hanno espresso profonda indignazione per la scelta di far ricadere i piani di risparmio su figure ordinarie mentre la proprietà continua a investire cifre monstre tra ingaggi da record e sessioni di calciomercato. Una mossa che rischia di incrinare quel legame identitario con la comunità locale che storicamente caratterizza la compagine di North London.

La presa di posizione del manager: “Serve a evolversi e migliorare”

A gettare ulteriore benzina sul fuoco del dibattito sono state le dichiarazioni dello stesso allenatore. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico The Mirror, il tecnico basco non si è sottratto al tema spinoso, intervenendo direttamente per legittimare la linea dura intrapresa dai vertici societari.

Arteta ha difeso apertamente la scelta aziendale dell’Arsenal, sostenendo che tale dolorosa ristrutturazione organizzativa risponda a una visione strategica a lungo termine e aiuterà il club “a evolversi e migliorare“. Una giustificazione manageriale volta a razionalizzare i costi e snellire la macchina societaria, ma che sul piano della sensibilità pubblica ha sollevato ulteriori critiche, acuendo il divario tra le esigenze del calcio-business e la tutela dei lavoratori del settore.