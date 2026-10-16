Bordeaux, la rinascita parte dalla sesta serie: oggi il debutto con due mesi di ritardo

I Girondini entrano in campo a Bayonne dopo l’estate più drammatica della loro storia, tra debiti da 15 milioni e il ritorno di Trémoulinas

Può una stagione cominciare con quasi due mesi di ritardo? A Bordeaux sì. Il club francese, già protagonista in Ligue 1 e in Europa, scende in campo stasera, venerdì 16 ottobre alle 19, per la sua prima partita ufficiale: sul campo dell’Aviron Bayonnais 2, nel gruppo B del Nouvelle-Aquitaine Régional 1, sesta divisione francese. Le altre avversarie hanno già giocato quattro turni, che i Girondini dovranno recuperare nei prossimi mesi.

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Da Lopez a Park Bench

Il ritardo nasce da un’estate in cui si è temuta la liquidazione. Il 30 settembre il proprietario Gérard López, bersaglio di molte critiche, ha ceduto il club per evitare il fallimento. A rilevarlo è stato Park Bench, fondo britannico, che ha versato un euro simbolico accollandosi debiti per circa 15 milioni. L’operazione ha permesso di rispettare le scadenze e di ottenere l’iscrizione, mentre una commissione regionale continua a monitorare i conti. Resta ancora da formalizzare la validazione del passaggio da parte del tribunale di commercio, attesa per il 20 ottobre.

Dal vertice alla caduta

Il crollo è stato progressivo. Dopo la retrocessione in Ligue 2 nel 2021/22, i Girondini sono finiti d’ufficio in quarta serie per irregolarità finanziarie, e da lì in sesta divisione. Il palmarès racconta una storia ben diversa: sei campionati, quattro Coppe di Francia, tre Supercoppe, l’Intertoto del 1995 e l’ultimo titolo nel 2008/09. In Champions il miglior risultato sono i quarti del 2010, fermati dal Lione.

Il ritorno di Trémoulinas

Tra i volti simbolo spicca Benoît Trémoulinas, 40 anni, terzino sinistro francese ex Séville e nazionale, bandiera dal 2007 al 2013 e campione nel 2009. Ritirato dal 2019, ha deciso di tornare per aiutare il club, un gesto emblematico in un momento così complicato.

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Un percorso lungo

Al Didier-Deschamps sono attesi circa 1.500 spettatori, tra cui 450 ultras bordolesi. Una nuova proprietà, una piazza che ha già riempito le amichevoli e una lunga rincorsa da affrontare, tra debiti e categorie da risalire.