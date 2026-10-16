Raimondo come Raphinha e Yamal! I numeri non mentono

I re delle doppiette nei top 5 campionati europei: Raphinha vola in vetta, brillano Yamal e a sorpresa Antonio Raimondo del Frosinone

L’avvio della stagione 2026/27 nei principali cinque campionati europei sta regalando numeri di altissimo profilo, evidenziando lo straordinario momento di forma dei reparti avanzati delle grandi potenze del calcio continentale. Tra i dati statistici più interessanti emersi in questa prima parte di campionato spicca quello relativo alle marcature multiple, ovvero le gare in cui un singolo calciatore è stato in grado di mettere a segno due o più reti. In questa speciale graduatoria sono soltanto tre i profili capaci di raggiungere o superare quota tre doppiette.

Raphinha leader assoluto in Europa

A guidare questa speciale classifica troviamo Raphinha, esplosivo ed estroso esterno d’attacco brasiliano in forza al Barcellona. L’ala verdeoro ha iniziato l’annata con ritmi realizzativi impressionanti, collezionando ben quattro gare terminate con una marcatura multipla. La sua capacità di incidere negli ultimi trenta metri e la continuità sotto porta lo rendono attualmente il punto di riferimento offensivo più incisivo e devastante dell’intero panorama calcistico europeo.

Il fenomeno Yamal e la sorpresa italiana Raimondo

Subito alle spalle del brasiliano, a quota tre gare con marcature multiple, figura un altro protagonista assoluto della formazione catalana: Lamine Yamal, prodigioso e giovanissimo talento spagnolo dotato di tecnica e visione di gioco fuori dal comune. L’esterno classe 2007 continua a bruciare le tappe e a confermarsi un fattore determinante sui palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Accanto al fuoriclasse blaugrana, con lo stesso score di tre doppiette, spicca una splendida presenza per il calcio italiano: Antonio Raimondo, promettente e affamato centravanti italiano, capace di ritagliarsi uno spazio di primaria importanza tra i bomber dei top 5 campionati. Con il suo senso della posizione e la sua freddezza in area di rigore, il giovane attaccante sta dimostrando di poter competere ad altissimi livelli, affiancando campioni di caratura internazionale in questa prestigiosa statistica.

3+ – Giocatori che hanno realizzato almeno tre marcature multiple nei maggiori cinque campionati europei 2026/27:



Raphinha 4

Antonio #Raimondo 3

Lamine Yamal 3



Voraci. pic.twitter.com/lYQRA6y9gV — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 16, 2026