Bologna Inter, i convocati di Palladino: manca Orsolini

I rossoblù si preparano alla sfida contro i nerazzurri: il tecnico ritrova due giocatori, ma dovrà fare a meno di Orsolini e Holm, entrambi indisponibili per infortunio

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18 al Dall’Ara. Raffaele Palladino potrà contare su due recuperi importanti, quelli di Theate e Mbangula, ma dovrà rinunciare a Riccardo Orsolini e Holm, entrambi ancora ai box per infortunio.

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L’assenza di Orsolini rappresenta una defezione significativa per i rossoblù, che perdono una delle proprie risorse offensive in vista di una partita particolarmente impegnativa. Il recupero di Theate e Mbangula offre invece al tecnico ulteriori alternative per affrontare i nerazzurri.

Ecco l’elenco completo dei convocati del Bologna.

I convocati del Bologna

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.