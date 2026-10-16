Bellingham rinnova con il Real Madrid: accordo raggiunto per il prolungamento del top player con i Blancos! La nuova durata e tutti i dettagli

Jude Bellingham ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il rinnovo di contratto. Tutti i dettagli sulla firma dell’inglese

La strategia di blindatura dei propri asset strategici prosegue senza sosta nella Casa Blanca. Dopo aver impostato e definito i rinnovi contrattuali di figure cardine come il portiere belga Thibaut Courtois e il gioiello turco Arda Güler, la dirigenza del Real Madrid ha messo a segno il colpo più pesante: Jude Bellingham ha raggiunto un’intesa verbale totale per prolungare la propria permanenza nella capitale spagnola con un nuovo contratto a lungo termine. Una decisione che conferma la centralità assoluta del fuoriclasse inglese nel progetto presente e futuro di Florentino Pérez.

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Un piano quinquennale: le indiscrezioni di Diario AS

A rivelare i retroscena dell’operazione sono stati il quotidiano spagnolo Diario AS e la firma di José Félix Díaz. Secondo quanto riferito dai media iberici, il nuovo accordo legherà l’ex centrocampista del Borussia Dortmund ai Blancos per una durata complessiva di cinque anni, blindandolo nel pieno della sua maturità calcistica.

Allo stato attuale l’intesa è definita sul piano verbale in tutti i suoi aspetti principali tra la dirigenza madridista e l’entourage del calciatore. Restano da completare esclusivamente gli ultimi passaggi burocratici e formali, necessari per redigere i contratti definitivi e procedere con le consuete firme di rito che precederanno l’annuncio ufficiale del club.

Il faro della nuova era e lo stop alle sirene della Premier League

La tempistica della mossa societaria non è casuale. Il Real Madrid ha scelto di procedere secondo una scaletta ben precisa: una volta sistemate le posizioni di Courtois e Güler, l’attenzione della dirigenza si è concentrata sul numero cinque, individuato come l’autentico catalizzatore tecnico e d’immagine dello spogliatoio. Fin dal suo arrivo in terra spagnola, il classe 2003 ha dimostrato una leadership fuori dal comune, risultando determinante sia nella conquista dei trofei nazionali in LaLiga sia nelle notti più prestigiose di Champions League.

Con questo prolungamento quinquennale, la dirigenza madrilena erige un muro invalicabile contro le ricorrenti indiscrezioni provenienti dalla Premier League, spegnendo sul nascere i sogni di un possibile rimpatrio avanzati dalle ricche corazzate britanniche. Per Jude Bellingham, la scelta di legarsi ancora più a lungo alla maglia merengue certifica la volontà di imporsi come punto di riferimento generazionale del calcio mondiale, inseguendo la gloria collettiva e i massimi riconoscimenti individuali dal centro della capitale iberica.