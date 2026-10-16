Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Venezia Napoli: «Non sono preoccupato! Hojlund ha bisogno di riposo, Lucca è stato troppo criticato. Ecco cosa è successo con De Bruyne»

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Venezia Napoli. Le sue dichiarazioni.

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LUCCA – «Ci alleniamo oggi, poi valuterò se giocherà Lucca o Hojlund che ha fatto tante partite, ha bisogno di un po’ di riposo, o magari di venire in panchina. Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s’è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si sente impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta».

PREOCCUPATO DALLA DISCONTINUITA’ – «Non sono preoccupato, vanno trovate le soluzioni ai problemi. Bisogna gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita, poi dopo gestire meglio l’imprevisto, ovvero il disimpegno di Politano che può succedere. Un gol non cambia l’andamento, ci sono altri 80 minuti, ma pure sul 2-1, mancavano altri 35 minuti e c’era possibilità di pareggiarla, abbiamo avuto 3-4 situazioni per pareggiarla, con Hojlund, Spinazzola, il tiro di Lucca, un altro cross uscito di poco. Quando una squadra è forte, anche il momento di difficoltà… ci sono anche gli avversari, non deve crollarti il mondo, passato quel momento poi c’è tutto il tempo e bisogna migliorare».

DOPPIO CENTRAVANTI – «Può essere una soluzione, toglie Hojlund dal giocare solo spalle alla porta, da seconda punta ha fatto bene, aveva trovato una buona soluzione, ha sbagliato solo la scelta perché doveva passarla a Lucca, ma sono situazioni di gioco. Sui momenti bisogna lavorarci, essere intanto consapevoli delle forze della squadra perché ne ha, ed ogni cosa non deve spostarci mentalmente, le gare sono lunghe e c’è tempo per recuperarle».

INFASTIDITO DA DE BRUYNE – «No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri… è normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano, ma lui è intelligente ed ha capito».

le riporta tuttonapoli.