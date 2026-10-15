Bayern Monaco, accordo con Harry Kane per il rinnovo

Bayern Monaco, fumata bianca per Harry Kane: i dettagli dell’accordo e la cifra del rinnovo al 2029

Il Bayern Monaco continua a costruire il proprio futuro attorno a Harry Kane. Il club bavarese e il centravanti della nazionale inglese hanno infatti raggiunto un’intesa per il prolungamento del contratto, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme un percorso che finora ha regalato grandi soddisfazioni.

L’attaccante classe 1993, arrivato in Germania nell’estate del 2023, è diventato in breve tempo uno dei leader tecnici della squadra e una figura centrale nel progetto sportivo del Bayern. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di accelerare i tempi e definire il rinnovo con largo anticipo rispetto alla scadenza del precedente accordo.

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Harry Kane vicino al nuovo contratto

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, le parti avrebbero ormai raggiunto un accordo per estendere il legame fino al 30 giugno 2029. Restano da sistemare soltanto alcuni aspetti formali prima dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La scelta del Bayern testimonia la volontà di mantenere al centro del progetto uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale, protagonista assoluto da quando veste la maglia del club tedesco.

Una fiducia totale nel leader dell’attacco

La decisione segue una linea precisa adottata dal Bayern Monaco negli ultimi anni. Sebbene il club sia tradizionalmente prudente nei rinnovi dei giocatori più esperti, la dirigenza ha ritenuto Kane un caso speciale, decidendo di garantire continuità al proprio reparto offensivo.

Con il nuovo accordo, l’attaccante inglese potrà continuare a guidare l’attacco bavarese fino a 36 anni, consolidando ulteriormente il proprio ruolo all’interno della squadra e avvicinandosi a una lunga permanenza in Germania.

Numeri straordinari con il Bayern

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Dal suo arrivo dal Tottenham, Kane ha mantenuto medie realizzative impressionanti. Le sue prestazioni hanno avuto un impatto immediato sul rendimento della squadra, confermandolo come uno degli attaccanti più prolifici del calcio europeo.

Tra gol, assist e leadership in campo, il capitano dell’Inghilterra si è trasformato rapidamente in uno dei principali punti di riferimento dello spogliatoio bavarese, contribuendo in maniera decisiva ai risultati ottenuti dal club.

Possibile adeguamento dell’ingaggio

Al momento non sono emersi dettagli ufficiali sulle cifre del nuovo accordo. Tuttavia, l’intesa potrebbe prevedere anche un ritocco dell’ingaggio rispetto all’attuale contratto.

La priorità del Bayern, però, era blindare il proprio bomber e assicurarsi la permanenza di uno dei giocatori più importanti della rosa. Un obiettivo ormai a un passo dall’essere raggiunto.

Con il rinnovo ormai vicino, il club tedesco si garantisce continuità tecnica e qualità offensiva, confermando Harry Kane come il volto principale del presente e del futuro del Bayern Monaco.