Il Chelsea perde di nuovo Reece James: il capitano è stato operato al ginocchio! 27 infortuni in 7 anni, altra tegola per i Blues

Il Chelsea deve rinunciare a Reece James: operazione al ginocchio per il capitano, reduce da 27 infortuni in 7 anni

Un tunnel senza fine che continua a condizionare la carriera di uno dei terzini destri più talentuosi del panorama internazionale. Per Reece James, capitano e punto fermo del Chelsea, l’avvio di questa annata ha assunto i contorni di un autentico incubo clinico. Il difensore inglese, 26 anni, è stato costretto a finire nuovamente sotto i ferri per sottoporsi a una procedura chirurgica al ginocchio. La notizia aggiorna una statistica allarmante: con la stagione giunta appena a metà ottobre, per il leader dei Blues si tratta già del terzo stop, portando il bilancio complessivo alla cifra record di ben 27 infortuni nell’arco di sette anni.

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L’incidente in allenamento e la scelta della sala operatoria

Il problema fisico è maturato lontano dai riflettori delle gare ufficiali, manifestandosi improvvisamente durante una seduta di lavoro sul campo. Il risentimento accusato al ginocchio aveva indotto lo staff medico a fermare precauzionalmente il capitano, costretto ad assistere dalla tribuna alla schiacciante vittoria per 5-1 contro il Bournemouth andata in scena a Stamford Bridge.

I successivi esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno chiarito l’entità del danno: i medici hanno stabilito che un piccolo intervento chirurgico rappresentasse la soluzione più efficace e necessaria per risolvere l’artropatia ed evitare ricadute croniche. L’operazione è stata eseguita con successo, ma priva la formazione londinese del proprio riferimento carismatico in una fase cruciale del calendario tra Premier League e impegni internazionali.

Il piano di recupero a Cobham e la vicinanza del club

Senza perdersi d’animo, il terzino della nazionale inglese ha già avviato il protocollo riabilitativo. Il percorso di riatletizzazione sarà seguito passo dopo passo dal personale sanitario del club presso il centro sportivo di Cobham, dove l’atleta svolgerà sessioni mirate per ripristinare la piena mobilità dell’articolazione prima di riaggregarsi ai compagni.

L’intera comunità del club ha voluto stringersi attorno a James, augurandogli una rapida guarigione e garantendo il massimo supporto morale e logistico durante la convalescenza. L’auspicio a Stamford Bridge è che questa parentesi chirurgica possa finalmente mettere la parola fine a una fragilità fisica che rischia di compromettere la piena maturità sportiva di un elemento chiave del progetto tecnico londinese.