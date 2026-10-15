Chiesa, futuro in Serie A? Tre club interessati all'ex Juve

Calciomercato, Federico Chiesa può tornare in Serie A: ecco quali sono le tre squadre interessate all’ex Juventus

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool continua a essere complicata. L’esterno offensivo della Nazionale italiana, arrivato in Premier League tra grandi aspettative, sta vivendo un’altra stagione difficile, condizionata da problemi fisici e da uno spazio sempre più ridotto nelle gerarchie della squadra inglese.

Finora il bilancio stagionale dell’ex attaccante della Juventus è estremamente limitato: pochi minuti accumulati in campo, continui problemi fisici e l’esclusione dalla lista per la Champions League hanno contribuito ad alimentare i dubbi sul suo futuro ad Anfield. Uno scenario che potrebbe riaprire concretamente le porte a un trasferimento già durante la finestra di mercato invernale.

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Chiesa valuta l’addio al Liverpool

Dopo aver scelto negli anni scorsi di restare e giocarsi le proprie possibilità in Inghilterra, questa volta la situazione appare diversa. L’attaccante classe 1997 starebbe infatti riflettendo con maggiore attenzione sulla possibilità di cambiare squadra per ritrovare continuità e centralità all’interno di un progetto tecnico.

Tra le destinazioni più gradite ci sarebbe proprio un ritorno in Serie A, campionato nel quale Chiesa ha costruito gran parte della propria carriera e dove continua a mantenere numerosi estimatori.

Inter, Lazio e Atalanta osservano

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sarebbero tre i club italiani che stanno seguendo con maggiore attenzione l’evoluzione della situazione.

L’Inter monitora il profilo dell’esterno azzurro come possibile opportunità di mercato per rinforzare il reparto offensivo nel caso in cui dovessero verificarsi cambiamenti all’interno della rosa. La qualità e l’esperienza internazionale del giocatore rappresentano caratteristiche particolarmente apprezzate dalla dirigenza nerazzurra.

Attenzione anche alla Lazio, che da tempo cerca giocatori in grado di aumentare il peso offensivo della squadra. L’ostacolo principale, però, potrebbe essere rappresentato dall’elevato ingaggio del calciatore, elemento che renderebbe l’operazione particolarmente impegnativa dal punto di vista economico.

Più complessa, invece, appare la pista che porta all’Atalanta. Pur trattandosi di una società sempre attenta ai profili di alto livello, diversi fattori renderebbero l’operazione meno semplice rispetto ad altre destinazioni.

Gennaio può essere il mese decisivo

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Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle scelte che verranno prese sia dal Liverpool sia dal giocatore. Chiesa ha bisogno di trovare continuità e minutaggio per tornare ai livelli che in passato lo avevano reso uno dei migliori esterni del calcio italiano.

A gennaio il mercato potrebbe offrirgli una nuova opportunità. Per il momento non esistono trattative concrete, ma l’interesse di diversi club italiani conferma come il suo profilo continui a essere considerato di grande valore.

Dopo mesi difficili in Inghilterra, il ritorno in Serie A potrebbe trasformarsi da semplice suggestione a scenario reale per rilanciare una carriera che ha ancora molto da offrire ai massimi livelli.