Laboratorio Woltemade per Luciano Spalletti: operazione rilancio per la Juventus, così il tecnico ha in mente di valorizzare il suo attaccante

Luciano Spalletti pensa ad alcuni accorgimenti tattici per valorizzare Nick Woltemade nella sua Juventus

Quale può essere il reale impatto di Nick Woltemade nel progetto tecnico della Juventus? Gli interrogativi sull’attaccante tedesco scandiscono l’avvicinamento all’impegno europeo in terra galiziana contro il Celta Vigo. Dopo la prova incolore offerta nello spezzone di gara disputato a Cagliari, il centravanti è pronto a riprendersi una maglia da titolare dal primo minuto in coppa. Gli spazi aperti e i ritmi delle serate internazionali offrono alla compagine bianconera e al suo attaccante l’ambiente più favorevole per sbloccarsi, lasciandosi alle spalle l’opacità delle prime uscite e avviando una necessaria rigenerazione fisica e mentale.

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La gestione di Luciano Spalletti: l’operazione rilancio alla Continassa

Il classe 2002 sta vivendo il momento delicato tipico del talento chiamato a dimostrare sul campo di possedere la levatura necessaria per guidare l’attacco di Madama. Come evidenziato dal quotidiano Tuttosport, Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di bocciarlo e ha inaugurato una personale strategia di recupero motivazionale. Il tecnico toscano lo ha chiamato confidenzialmente per nome in conferenza stampa, dedicandogli attenzioni mirate e sorrisi complici durante le ultime sedute sul campo della Continassa. Un lavoro psicologico studiato per restituire serenità a un ragazzo che necessita disperatamente di una scintilla, di un gol pesante su azione e di punti fermi per allontanare la sensazione di una bocciatura precoce.

L’incognita del calciomercato di gennaio e lo spettro del Newcastle

Sullo sfondo, tuttavia, si fa sentire la pressione delle trattative invernali. La dirigenza della Juventus valuta con attenzione il possibile innesto di un nuovo centravanti nella finestra di calciomercato di gennaio, una prospettiva che rischierebbe di trasformare l’avventura torinese del tedesco in un addio anticipato. Un repentino rientro al Newcastle certificherebbe un passo falso che il calciatore non può permettersi. L’unica strada percorribile per scongiurare la separazione resta il lavoro sul campo in Serie A, interpretando la parentesi sotto la Mole come una fondamentale tappa formativa per assorbire nozioni tattiche e blindare la propria permanenza.

Soluzione in solitaria e convivenza con Kolo Muani

Sotto il profilo degli equilibri tattici, l’allenatore bianconero studia la formula ideale per favorire la convivenza a gara in corso tra Woltemade e Kolo Muani, trasformando le rispettive difficoltà in una risorsa preziosa per scardinare le difese avversarie. Al Balaídos toccherà inizialmente a Nick fare reparto da solo, con l’obiettivo di replicare l’ottima prestazione sfoderata nella sfida contro il NEC Nijmegen. Forte dei suoi imponenti 198 centimetri, il tedesco si è sempre distinto per la generosità al servizio della squadra; nella notte di Vigo, però, è arrivato il momento di mettersi definitivamente al servizio di se stesso.