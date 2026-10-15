Infortunio Lautaro Martinez: quante e quali partite dell’Inter salterà il capitano nerazzurro

Infortunio Lautaro Martinez: calendario alla mano, ecco in quante e quali partite il capitano dell’Inter rimarrà ai box

Pessime notizie per l’Inter e per i suoi tifosi. Nella giornata odierna, Lautaro Martinez si è sottoposto ad esami clinici e strumentali approfonditi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. L’esito degli accertamenti medici ha confermato i timori della vigilia: il capitano nerazzurro ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

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Un bollettino medico che rappresenta un ostacolo importante per la stagione nerazzurra. L’infortunio di Lautaro Martinez arriva infatti nel momento più delicato, privando lo staff tecnico del suo leader offensivo alla vigilia di un calendario estremamente fitto e impegnativo. Le ambizioni della squadra, divisa tra la corsa al vertice in Serie A e il delicato cammino in Champions League, rischiano di subire un contraccolpo pesante.

Il tour de force dell’Inter: tutte le partite a rischio

Da qui alla prossima sosta per le Nazionali di novembre, l’Inter è attesa da ben sette sfide ravvicinate. Un vero e proprio tour de force che non concede margini di recupero o cali di tensione. Ecco il dettaglio delle sette partite che l’attaccante argentino rischia seriamente di dover saltare:

17 ottobre: Bologna-Inter (Serie A)

21 ottobre: Inter-Shakhtar Donetsk (Champions League)

25 ottobre: Inter-Fiorentina (Serie A)

28 ottobre: Venezia-Inter (Serie A)

31 ottobre: Milan-Inter (Serie A)

3 novembre: Feyenoord-Inter (Champions League)

8 novembre: Inter-Como (Serie A)

L’incubo Derby e il mirino puntato sulla sosta di novembre

Scorrendo la lista degli impegni, l’attenzione balza immediatamente alla data del 31 ottobre, giorno del derby della Madonnina contro il Milan. Affrontare una stracittadina di tale rilevanza senza il proprio bomber di riferimento sarebbe un colpo durissimo per le speranze interiste. A questo si aggiungono i due incroci europei contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord, snodi cruciali in cui la squadra dovrà obbligatoriamente incamerare punti preziosi per il passaggio del turno, costringendo l’allenatore a inventare nuove soluzioni nel reparto avanzato.

Quali sono, dunque, i tempi di recupero? Il calendario compresso gioca a sfavore di un rientro anticipato. L’ultima gara prima dello stop è fissata per l’8 novembre contro il Como. La strategia medica e tecnica appare chiara: la successiva sosta per le Nazionali di novembre diventa l’obiettivo realistico e la finestra ideale per permettere a Lautaro Martinez di completare il percorso riabilitativo, puntando al rientro a pieno regime per l’ultima, decisiva, fase del 2026.