Jadon Sancho trova squadra? Destinazione a sorpresa per l’esterno inglese. Offerta ufficiale, ecco dove potrebbe trasferirsi da svincolato

Jadon Sancho è attualmente svincolato ma potrebbe presto trasferirsi in questa squadra. Formulata un’offerta ufficiale per l’esterno inglese

Una suggestione di mercato che rischia di trasformarsi in uno dei colpi più sorprendenti e discussi del calcio europeo. Secondo quanto rivelato da DAZN España, il Getafe ha formulato una proposta formale per assicurarsi le prestazioni sportive di Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese, classe 2000, si trova attualmente a un bivio cruciale della propria carriera e sta valutando attentamente i dettagli dell’offerta ufficiale insieme al proprio entourage. L’operazione, qualora andasse a buon fine, si concretizzerebbe a parametro zero, consentendo al club del sobborgo madrileno di tesserare un talento di primissimo livello internazionale senza dover corrispondere alcun indennizzo per il cartellino.

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L’entourage valuta la proposta: dopo Carvajal un nuovo colpaccio a costo zero?

La trattativa è entrata nel vivo nelle ultime ore. Il ventiseienne britannico ha preso tempo per analizzare ogni sfaccettatura del progetto tecnico ed economico sottopostogli dalla dirigenza spagnola. Negli ambienti di LaLiga, l’eventuale approdo di Sancho al Coliseum viene già accostato, per impatto mediatico e rilevanza strategica, a un’altra illustre operazione a costo zero portata a termine di recente, ovvero quella legata a Dani Carvajal. Per la formazione azulona, riuscire a mettere sotto contratto un calciatore dal curriculum prestigioso come quello dell’ex Borussia Dortmund e Manchester United rappresenterebbe una dimostrazione di forza societaria senza precedenti, capace di attirare i riflettori dell’intero panorama continentale.

Una complessa architettura finanziaria per sbloccare l’affare

L’affare resta tuttavia caratterizzato da un elevato grado di complessità, legato in primo luogo ai parametri salariali e agli stringenti vincoli finanziari imposti dalla lega iberica. La dirigenza del Getafe è costantemente al lavoro per trovare una formula contrattuale sostenibile, studiando una soluzione calibrata su una quota fissa, ricchi bonus individuali e di squadra ed eventuali accordi su future percentuali di rivendita per soddisfare le richieste dell’atleta.

Per Sancho, il campionato spagnolo potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per rilanciarsi e ritrovare la brillantezza delle annate migliori, inserendosi in un contesto tattico pronto a garantirgli minutaggio, fiducia incondizionata e centralità assoluta. I colloqui tra le parti proseguono a ritmo serrato: la prima mossa ufficiale è stata compiuta, ora la palla passa all’attaccante inglese e ai suoi agenti per la decisione definitiva.