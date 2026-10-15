Roma, doppia tegola dopo il Real Madrid: Koné in lacrime, apprensione per Dybala. Le condizioni e i tempi di recupero

Gasperini perde due pedine fondamentali nella notte di Champions League contro il Real Madrid: preoccupano soprattutto le condizioni del centrocampista francese
La sconfitta in rimonta contro il Real Madrid di José Mourinho lascia conseguenze pesanti in casa Roma. Oltre al risultato negativo in Champions League, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con gli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala, entrambi costretti ad abbandonare anticipatamente la partita dell’Olimpico.
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Due problemi muscolari che rischiano di complicare ulteriormente la gestione della rosa giallorossa, già alle prese con diverse assenze in vista dei prossimi impegni.
Roma, Koné in lacrime: preoccupano le condizioni del francese
L’episodio più preoccupante riguarda Manu Koné, rimasto a terra dopo appena un quarto d’ora durante un recupero difensivo. Il centrocampista francese ha accusato un forte dolore alla coscia destra, scoppiando in lacrime e coprendosi il volto con la maglietta.
Un’immagine che ha gelato l’Olimpico. A consolarlo sono intervenuti anche Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, suoi compagni nella Nazionale francese.
Per il giocatore si sospetta uno stiramento al bicipite femorale destro, la cui entità verrà chiarita dagli esami strumentali previsti oggi. Koné salterà sicuramente la partita contro il Genoa e potrebbe rimanere indisponibile fino alla ripresa del campionato dopo la sosta di novembre.
Roma, anche Dybala si ferma: Genoa a rischio
Le brutte notizie non finiscono qui. Anche Paulo Dybala ha dovuto interrompere la propria partita, rimanendo negli spogliatoi al termine del primo tempo.
L’argentino ha accusato un risentimento muscolare alla coscia che, pur destando minore preoccupazione rispetto all’infortunio di Koné, mette seriamente in dubbio la sua presenza contro il Genoa.
Le condizioni della Joya saranno monitorate nelle prossime ore per stabilire se potrà recuperare in tempo.
Roma, Gasperini studia le alternative per il Genoa
L’emergenza rischia di diventare particolarmente complicata per Gasperini, considerando anche gli infortuni di Mile Svilar e Bryan Cristante, oltre alla squalifica di Donyell Malen.
Contro il Genoa, Niccolò Pisilli dovrebbe sostituire Koné a centrocampo, mentre Santiago Castro si prepara alla prima presenza da titolare al centro dell’attacco.
In caso di forfait di Dybala, spazio a uno tra Rodrigo Mora e Lorenzo Pellegrini.
Con sette partite ravvicinate tra campionato e Champions League, la Roma dovrà trovare rapidamente nuove soluzioni per superare un momento delicato della stagione.