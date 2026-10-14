Champions League, seconda giornata da incubo per le italiane: 4 sconfitte su 4, è record negativo! Non era mai successo nella storia

Champions League, 4 sconfitte su 4 per le italiane nella seconda giornata di League Phase! Non era mai successo nella storia

Un turno di coppe europee che riscrive in negativo gli annali del calcio italiano. Con la spettacolare e amara sconfitta della Roma per 4-3 all’Olimpico contro il Real Madrid, si è ufficialmente materializzato uno scenario mai verificatosi prima d’ora: per la prima volta nella storia della Champions League, tutte le formazioni di Serie A impegnate nella fase a gironi (o nella nuova League Phase) sono state battute nello stesso turno. Un clamoroso poker di sconfitte che apre una profonda riflessione sullo stato di salute delle nostre rappresentanti sul palcoscenico continentale.

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Roma-Real Madrid 3-4: l’illusione giallorossa e il verdetto finale

L’ultimo baluardo per evitare il cappotto totale era proprio la formazione capitolina guidata da Gian Piero Gasperini. Contro i campioni spagnoli, la Roma ha dato vita a una sfida vibrante, ricca di colpi di scena e ribaltamenti di fronte: dalle reti di Marten de Roon e Donyell Malen ai gol annullati dal VAR a Malen e Mbappé, fino al concitato finale che ha premiato il cinismo dei blancos. Il definitivo 4-3 in favore della squadra di Mourinho ha spento le ultime speranze italiane, completando il percorso netto di insuccessi della seconda giornata europea.

Il riepilogo del turno nero: i passi falsi di Napoli, Inter e Como

Il tracollo tricolore si era già delineato nelle ore precedenti con tre battute d’arresto pesanti:

Il Napoli di Massimiliano Allegri è caduto all’Estadio de la Cerámica contro il Villarreal , rimediando un netto 3-1 che lascia i partenopei ancora fermi a quota zero punti dopo il KO iniziale con l’Arsenal.

di Massimiliano Allegri è caduto all’Estadio de la Cerámica contro il , rimediando un netto che lascia i partenopei ancora fermi a quota zero punti dopo il KO iniziale con l’Arsenal. L’ Inter è stata protagonista di uno scivolone casalingo inatteso a San Siro, superata per 3-4 dal Club Brugge al termine di novanta minuti rocamboleschi.

è stata protagonista di uno scivolone casalingo inatteso a San Siro, superata per dal al termine di novanta minuti rocamboleschi. Il debuttante Como di Cesc Fàbregas ha sfiorato l’impresa al De Kuip contro il Feyenoord, passando in vantaggio con Diao per poi cedere 3-2 nella ripresa complice lo sfortunato autogol di Sánchez nel finale.

Un primato inedito che suona come allarme qualificazione

Dalla nascita della moderna Champions League nel 1991/1992 fino a oggi, il calcio italiano era sempre riuscito a conquistare almeno un pareggio anche nelle giornate più nefaste, scongiurando il cappotto integrale. Questo poker di KO consecutivi fa suonare un deciso campanello d’allarme per il ranking UEFA e complica la rincorsa delle nostre compagini verso i primi otto posti della classifica unica, imponendo un riscatto immediato già a partire dal terzo turno per non compromettere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.