Bologna-Inter, Palladino ha un grande dubbio: chi giocherà in porta tra Skorupski e Pessina? Il ballottaggio è apertissimo

Skorupski o Pessina contro l’Inter? Il tecnico rossoblù deve sciogliere il nodo portiere dopo gli errori delle ultime giornate: il punto

Il Bologna si prepara alla delicata sfida contro l’Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Dall’Ara, ma per Raffaele Palladino resta un interrogativo importante: chi difenderà la porta rossoblù? Il ballottaggio tra Lukasz Skorupski e Massimo Pessina è ancora aperto, con entrambi i portieri reduci da prestazioni poco convincenti.

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Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la gestione degli estremi difensori è diventata una delle questioni più delicate per l’allenatore, chiamato a prendere una decisione importante anche sotto il profilo psicologico.

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Bologna-Inter, gli errori di Skorupski e Pessina complicano la scelta

Prima della trasferta di Lecce, Palladino aveva deciso di concedere fiducia a Pessina, complice il momento difficile attraversato da Skorupski.

Il portiere polacco aveva infatti commesso errori pesanti contro Atalanta e Torino, in occasione delle reti realizzate da Samardzic e Kulenovic.

La risposta del giovane collega, tuttavia, non è stata impeccabile. Contro il Lecce, Pessina ha sbagliato nell’azione del gol di Fatah, mostrando alcune incertezze anche in altre situazioni.

Bologna-Inter, Palladino valuta le condizioni dei portieri

Nelle gerarchie del Bologna, Skorupski rimane il titolare designato, mentre Pessina rappresenta la prima alternativa.

Durante la lunga sosta, Palladino ha potuto lavorare per circa venti giorni con il polacco, mentre il giovane portiere è tornato dagli impegni con la Nazionale soltanto negli ultimi sei.

La scelta dipenderà soprattutto dai segnali mostrati in allenamento. Se Skorupski avrà ritrovato serenità e sicurezza, potrebbe riprendersi il posto. In caso contrario, il tecnico potrebbe confermare Pessina anche contro l’Inter.

Bologna, il retroscena di mercato sulla porta rossoblù

Dietro l’attuale situazione si nascondono anche alcune scelte effettuate durante l’estate.

Il Bologna aveva inizialmente programmato una rivoluzione tra i pali, immaginando Ravaglia in competizione con un nuovo acquisto. Tra i profili valutati figuravano Falcone e Provedel.

Skorupski sembrava destinato alla cessione, mentre Pessina avrebbe dovuto trasferirsi in prestito in Serie B.

La decisione del polacco di restare e la volontà di Ravaglia di non ricoprire il ruolo di secondo hanno cambiato i piani societari.

Ora Palladino deve trovare una soluzione a una situazione che, tra rendimento e gestione degli equilibri interni, rischia di diventare sempre più complicata.