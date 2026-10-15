Calciomercato Milan, rimpianto Doumbia: Tare e Allegri lo volevano in rossonero, ora brilla in Champions League e vale una fortuna! Futuro già scritto

Issa Doumbia trascina lo Sporting Lisbona e attira le attenzioni della Premier League: il centrocampista azzurro era stato vicino al Milan in estate

Il Milan potrebbe aver lasciato sfuggire uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Issa Doumbia, protagonista con lo Sporting Lisbona anche in Champions League, era stato individuato da Massimiliano Allegri e Igli Tare come possibile rinforzo per il centrocampo rossonero. Un’operazione mai concretizzata che, alla luce delle ultime prestazioni del classe 2003, rischia di trasformarsi in un grande rimpianto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, già ad aprile l’allora dirigenza milanista aveva avviato i contatti con l’agente Cheick Fall per provare ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato Milan, il retroscena sull’affare Doumbia

Il profilo di Doumbia rispondeva perfettamente alle esigenze di Allegri: un centrocampista completo, capace di abbinare qualità nel palleggio, forza fisica e inserimenti offensivi.

Soprannominato la Piovra bergamasca ai tempi dell’AlbinoLeffe, il giocatore aveva attirato l’attenzione delle principali società italiane grazie alle prestazioni con il Venezia.

Il ribaltone tecnico e societario del Milan, con gli addii di Tare e Allegri e l’arrivo di Ruben Amorim, ha però cambiato completamente gli scenari, portando all’abbandono della trattativa.

Doumbia, dallo Sporting alla Premier League: clausola da 80 milioni

A cogliere l’occasione è stato lo Sporting Lisbona, che ha acquistato Doumbia per 20 milioni di euro più 6 di bonus, assicurandogli un contratto fino al 2031.

Nell’accordo è presente una clausola rescissoria da 80 milioni, attiva dal prossimo luglio. Una valutazione che testimonia le aspettative del club portoghese, convinto di poter valorizzare ulteriormente il giocatore.

Le sue prestazioni hanno già attirato l’attenzione della Premier League, possibile prossima destinazione del centrocampista.

Doumbia protagonista in Champions League: cresce il rimpianto Milan

L’ultima dimostrazione del talento di Doumbia è arrivata contro il Lens in Champions League. Il centrocampista ha trascinato lo Sporting alla vittoria per 2-0, realizzando una rete grazie a una delle sue caratteristiche principali: l’inserimento offensivo.

Una qualità già emersa nella precedente stagione al Venezia, conclusa con 8 gol e 6 assist nella cavalcata verso la promozione.

Nel frattempo, Roberto Mancini gli ha concesso spazio anche in Nazionale, schierandolo titolare contro la Turchia.

Anche Allegri aveva provato a portarlo al Napoli, senza riuscire ad anticipare lo Sporting. Ora il suo valore continua a crescere, mentre il Milan può soltanto ripensare a un’occasione di mercato sfumata.