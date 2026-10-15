Tresoldi, Italia o Germania? La scelta sulla Nazionale sembra andare in questa direzione... Intanto il Club Brugge fissa il prezzo-monstre per la cessione!

Tresoldi sceglierà Italia o Germania? La decisione sembra essere presa…Ecco intanto il prezzo della sua futura partenza

La notte di San Siro ha incoronato definitivamente il talento di Nicolò Tresoldi. Con una clamorosa tripletta in Champions League rifilata all’Inter, il centravanti italo-tedesco ha trascinato il Club Brugge a una memorabile vittoria per 4-3, incantando i vertici del calcio continentale. Una sfida dal sapore speciale per l’attaccante classe 2004, nato a Cagliari e cresciuto a Gubbio: sostenitore dichiarato del Milan e cresciuto con il mito di Pippo Inzaghi, Nico ha vissuto il match come un vero e proprio derby personale, esibendo una personalità glaciale anche dal dischetto davanti alla pioggia di fischi del tifo nerazzurro.

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Il duello tra Klopp e Mancini: il nodo della Nazionale

Le prestazioni straripanti del centravanti stanno catalizzando un autentico braccio di ferro tra la Germania e l’Italia. I rispettivi commissari tecnici, Jürgen Klopp e Roberto Mancini, lo corteggiano con insistenza da diverse settimane per convincerlo a scegliere la selezione maggiore. Sul tema, però, la punta italo-tedesca ha mantenuto una linea ferma:

“Voglio vincere l’Europeo Under 21 con la Germania. Soltanto dopo questa manifestazione deciderò per quale nazionale maggiore giocare”

Nonostante il rinvio della decisione, la bilancia sembra pendere in favore del DFB-Campus di Francoforte. I vertici federali tedeschi hanno investito fiducia e continuità su di lui lungo tutta la trafila delle giovanili, mentre il panorama italiano lo ha trascurato nelle selezioni Under. Inoltre, la Germania accusa una storica carenza nel ruolo di prima punta, laddove gli azzurri contano già sul profilo di Francesco Pio Esposito.

I rimpianti della Serie A e l’asta internazionale sul mercato

L’exploit di Tresoldi alimenta profondi rimpianti per la dirigenza dei club italiani. Nell’estate del 2025 l’Hannover ne aveva fissato il prezzo attorno ai 7-8 milioni di euro, ma nessuna società di Serie A ha affondato il colpo, spianando la strada al Club Brugge che lo ha ingaggiato per 7,5 milioni. Un affare straordinario: appena pochi mesi fa i belgi hanno rispedito al mittente una proposta della Roma da 30 milioni più 5 di bonus, valutando oggi il proprio gioiello non meno di 60 milioni di euro.

Forte di 9 gol in 11 gare stagionali (con 4 marcature in Europa), sul classe 2004 è pronta a scatenarsi una contesa tra colossi: l’Arsenal lo segue da sei mesi, affiancato da Barcellona, Atlético Madrid, Bayern Monaco, Tottenham e Borussia Dortmund. Un patrimonio tecnico sfuggito ai nostri radar, compreso quel Milan che in estate ha preferito stanziare 73 milioni per Ramos anziché puntare su un talento cresciuto con i colori rossoneri nel cuore. Lo riporta Tuttosport.