Così la Juventus sta costruendo il suo futuro. Tre ‘nuovi acquisti’ già pronti per la prossima estate? – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus sta costruendo il suo futuro, l’analisi su tre prospetti che stanno brillando lontano da Torino – VIDEO di Marco Baridon

La strategia della Juventus legata allo sviluppo dei giovani talenti sta dando risultati straordinari lontano dalla Continassa. Esiste un nucleo di promesse di proprietà del club torinese che, attraverso la formula del prestito, sta maturando esperienza e numeri di alto livello. I riflettori della dirigenza bianconera sono puntati in particolare sulle prestazioni di Vasilije Adzic, Adin Licina e Diego Pugno, tre profili impegnati in tappe fondamentali per la loro definitiva consacrazione.

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Le magie di Adzic a Sassuolo e l’impatto di Licina con la Cremonese

L’avvio di stagione di Vasilije Adzic con la maglia del Sassuolo si sta rivelando straordinario. In sole 6 presenze, il talento montenegrino ha già collezionato 4 reti e 1 assist, ai quali si aggiunge la splendida doppietta firmata con la propria selezione nazionale montenegrina contro la Lettonia. Oltre alla straordinaria efficacia sui calci piazzati — dove vanta un tasso di trasformazione del 100% —, il giocatore sta evidenziando una maturità tattica e una visione di gioco fuori dal comune. Il percorso concordato con la società piemontese è già tracciato: completare un’annata da protagonista in Emilia per poi rientrare a Torino dalla porta principale nel corso del prossimo mercato estivo.

Sul fronte Cremonese, sta invece impressionando la qualità di Adin Licina. Al trequartista sono bastate appena 4 apparizioni per mettere a referto 2 gol e 1 assist, distinguendosi per l’abilità nel saltare l’uomo e la capacità di creare costante pericolo negli spazi stretti. L’esperienza nel campionato cadetto rappresenta la rampa di lancio ideale prima del programmato ritorno a casa.

Pugno fa la differenza all’Ajax: la Juve vigila sul riscatto

Molto convincente è anche il rendimento offerto da Diego Pugno nei Paesi Bassi. Impegnato nel campionato olandese con la formazione U21 dell’Ajax, il giovane attaccante viaggia su medie da centravanti di razza: 5 centri e 2 assist in 8 partite, sorretti da una percentuale realizzativa all’interno dell’area di rigore vicina al 45%. Sebbene i lancieri vantino un diritto di riscatto sul suo cartellino, gli osservatori della società torinese continuano a monitorare costantemente ogni sua prestazione ad Amsterdam.

Tre storie e tre contesti differenti che rispondono alla medesima visione strategica. La gestione della dirigenza bianconera dimostra come la costruzione della rosa del futuro passi attraverso la valorizzazione del talento lontano dai riflettori della prima squadra.