Thiago Silva attacca Ancelotti: il Ct verdeoro non ci sta

Clamoroso botta e risposta tra Thiago Silva e il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti: non se lo sono mandate a dire, ecco cosa è successo

Il dibattito attorno alle scelte di Carlo Ancelotti per la nuova fase della Seleção continua a infiammare il Brasile. A scatenarlo è stato Thiago Silva, storico difensore verdeoro oggi alla Fluminense, che ai microfoni di Radio Tupi ha criticato apertamente le convocazioni del Ct in vista dei prossimi impegni internazionali.

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Silva, reduce dal post‑partita di Fluminense‑Platense, non ha usato giri di parole: “Volete che menta o che dica la verità? Non si può escludere qualcuno che ha 31, 32 o 33 anni”. Il difensore ha ricordato come lui stesso abbia partecipato al Mondiale a 41 anni, aggiungendo: “Io sono andato ai Mondiali a 41 anni. Non si può escludere chi è in un buon momento”.

Le sue parole arrivano dopo il flop dell’ultima Coppa del Mondo, dove il Brasile è stato eliminato dalla Norvegia agli ottavi. Da allora Ancelotti ha scelto di avviare una rivoluzione: solo sei giocatori della spedizione estiva tra USA, Canada e Messico sono stati confermati. Una decisione che Silva ritiene troppo drastica, tanto da invitare il Ct alla prudenza: “Non si possono escludere tutti e inserire giocatori nuovi”.

La risposta di Ancelotti: priorità ai giovani, ma senza chiusure

Alle critiche del difensore ha risposto direttamente Ancelotti, come riportato da Globo. Il Ct ha spiegato la sua strategia in conferenza stampa: “Per gli obiettivi che ci siamo prefissati in queste amichevoli, è una rosa equilibrata. In genere non guardo all’età dei giocatori. Ora è il momento di dare priorità a questo aspetto, ai giovani che hanno potenziale e che potrebbero far parte della squadra in futuro”.

Ancelotti ha chiarito che non si tratta di un’esclusione definitiva dei veterani: “Una cosa è certa. Il giocatore di 34 o 35 anni non ha un futuro, è il presente. Se un giocatore di quell’età è pronto per disputare una competizione importante, sarà convocato in Nazionale. Ma ora la priorità è proprio questa: dare spazio ai giovani”.

Un po’ di Serie A nella nuova Seleção

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Il Brasile si prepara a tre amichevoli in meno di un mese: Australia il 25 e 29 settembre, India il 3 ottobre. Nella lista compaiono due volti della Serie A: Wesley della Roma e Douglas Luiz della Juventus.

Wesley era stato pre‑convocato per il Mondiale ma un infortunio lo aveva fermato all’ultimo. Douglas Luiz, invece, torna dopo due anni: la sua ultima presenza risale al 7 luglio 2024, nove minuti contro l’Uruguay in Copa America. Il buon avvio di stagione con la Juventus gli è valso la chiamata.