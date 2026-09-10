De Bruyne: «Questo il vero Kevin, non so cosa vi aspettate»

De Bruyne alza la voce dopo Napoli Arsenal di Champions League: «È questo il vero Kevin, non so cosa vi aspettate da me! So che in Italia parlate molto di questo ma in realtà questo sono io»

Il gol di Martin Ødegaard ha gelato il Maradona e consegnato al Napoli la terza sconfitta consecutiva, un 1‑0 che aumenta la pressione sulla squadra di Massimiliano Allegri. Eppure, nella serata più complicata, gli azzurri hanno ritrovato una certezza fondamentale: Kevin De Bruyne è tornato al centro del progetto, titolare e trascinatore come non si vedeva da tempo.

La gara contro l’Arsenal, oltre agli infortuni di Alisson Santos e Alex Meret, ha mostrato un De Bruyne finalmente brillante, protagonista di una prestazione di alto livello. Il belga, alla prima da titolare con Allegri, ha interpretato il ruolo con personalità: si è fatto vedere ovunque, ha guidato la manovra e non ha esitato a richiamare i compagni, in particolare Giovanni Di Lorenzo, in un confronto acceso ma immediatamente chiarito dal capitano.

Di Lorenzo ha definito quei momenti “focosità e voglia di lottare”, sottolineando come De Bruyne abbia portato in campo la sua leadership naturale, quella che al Napoli era mancata nelle ultime settimane. Una presenza che diventa ancora più preziosa considerando gli stop di Frank Anguissa e Scott McTominay, due pedine fondamentali del centrocampo.

Intervistato nel post‑partita da Prime Video, De Bruyne ha risposto con fermezza alle discussioni sul suo stato di forma, molto presenti in città negli ultimi giorni. Il belga ha spiegato che le polemiche non hanno fondamento e che la versione mostrata contro l’Arsenal è quella reale, quella che il Napoli si aspetta da lui: intensità, qualità, visione di gioco e capacità di trascinare la squadra nei momenti difficili.

Nonostante la sconfitta, la prestazione di De Bruyne rappresenta una delle poche note positive della serata. Il Napoli ha bisogno di certezze e il belga, con la sua esperienza e la sua classe, può diventare il punto di riferimento per rilanciare una stagione iniziata in salita.

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PAROLE – «Quanto manca per vedere il vero De Bruyne? È questo il vero Kevin, non so cosa vi aspettate da me. So che in Italia parlate molto di questo, ma in realtà questo sono io. Con Allegri va tutto bene, lui è un po’ più calmo e rilassato di me. Ma tutto va bene, c’è un buon feeling con la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile contro squadre molto forti. C’è voglia di costruire qualcosa di grande. Allegri con me parla in italiano, non in inglese (ride, ndr)»