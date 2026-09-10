Roma in Champions, il debutto di Gasperini riporta alla mente l’Atalanta europea: quanti incroci col Fenerbahce!

Dalla notte amara di Lisbona contro il Psg al trionfo in Europa League: il tecnico giallorosso ha costruito una mentalità vincente anche fuori dai confini italiani

Tra le partite di stasera della League Phase di Champions c’è anche Fenerbahce Roma. La prima sfida della Roma in Champions League porta inevitabilmente alla memoria il percorso europeo costruito da Gian Piero Gasperini con l’Atalanta. Una storia iniziata tra scetticismo e sorpresa, ma diventata negli anni un modello di calcio offensivo e coraggioso.

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La notte di Lisbona del 2020 contro il Paris Saint-Germain resta una delle pagine più significative. Per quasi novanta minuti l’Atalanta mise alle corde la squadra di Mbappé e Neymar, dimostrando di poter competere ai massimi livelli grazie a intensità, organizzazione e personalità. Poi il finale cambiò tutto: il gol di Marquinhos al 90’ e quello di Choupo-Moting pochi minuti più tardi eliminarono i nerazzurri dalla semifinale di Champions.

Quella partita, però, rappresentò anche la consacrazione di un’idea: una squadra italiana capace di affrontare l’Europa senza paura, giocando all’attacco contro i grandi club.

Gasperini e la mentalità europea: dalla Dea alla Roma

Dopo quella notte sono arrivate altre imprese. Il trionfo in Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen ha certificato il valore internazionale del lavoro di Gasperini, diventato uno dei pochi allenatori italiani recenti capaci di conquistare un trofeo europeo con un’identità di gioco riconoscibile.

Anche Allegri e Inzaghi hanno raggiunto due finali di Champions League con la Juventus e l’Inter, ma il tecnico della Roma rappresenta un caso particolare per continuità e proposta offensiva.

Ora il suo nuovo esame sarà con la Roma, che torna in Champions League dopo anni di assenza. Il debutto arriva contro il Fenerbahçe, una sfida che Gasperini non vuole affrontare con calcoli o atteggiamenti prudenti.

Il tecnico ha già chiarito la propria filosofia: giocare sempre allo stesso modo, in Italia come in Europa. Per questo spazio dal primo minuto potrebbe esserci Malen al centro dell’attacco, supportato da un Dybala in grande forma.

Roma-Fenerbahçe, tanti incroci tra passato e presente

La sfida di Istanbul sarà speciale anche per i numerosi intrecci di mercato e carriera. Il principale osservato sarà Mason Greenwood, grande obiettivo estivo della Roma e giocatore particolarmente apprezzato da Gasperini.

Il tecnico giallorosso aveva provato a convincere l’attaccante inglese a scegliere la capitale, ma ora dovrà limitarne l’impatto da avversario. Dalla sua parte agiranno giocatori come Hermoso, con il supporto di Koné e Wesley nella fase difensiva.

Tra gli altri protagonisti ci sarà anche Romelu Lukaku, grande ex della Roma dopo una stagione chiusa con 21 gol e 5 assist in 47 partite. Il belga avrebbe dovuto rappresentare il partner ideale di Paulo Dybala, una coppia che però non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale.

Assente invece Guendouzi, protagonista di numerosi duelli nei derby della capitale, mentre nel Fenerbahçe saranno presenti altre vecchie conoscenze della Serie A come Skriniar, Muldur e Muriqi.

Gasperini cerca subito risposte dalla sua Roma

La Roma arriva alla sfida europea con entusiasmo, forte di un avvio perfetto in campionato con tre vittorie consecutive. Il Fenerbahçe, invece, vive un momento più delicato dopo la sconfitta nel derby contro il Besiktas.

Per Gasperini sarà una nuova occasione per dimostrare che la sua idea di calcio può funzionare anche sul palcoscenico più prestigioso. Dopo aver trasformato l’Atalanta in una realtà europea, ora tocca alla Roma provare a vivere una nuova era internazionale.

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