Genoa, doppio 'colpo di mercato' per il settore giovanile

Genoa, doppio innesto per il vivaio rossoblù: Wilson e Tiribocchi potenziano l’area tecnica del settore giovanile del Grifone

Il Genoa prosegue nel percorso di crescita e strutturazione del proprio Settore Giovanile, annunciando l’ingresso di due nuove figure tecniche destinate a rafforzare la formazione dei talenti rossoblù. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Kristian Wilson e Simone Tiribocchi, due profili di grande esperienza che andranno a coprire aree specifiche dello sviluppo individuale e offensivo.

Wilson, 45 anni, tecnico con patentino UEFA Pro, vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico e conosce già l’ambiente rossoblù, avendo lavorato in passato come vice allenatore e performance manager. Il suo ruolo sarà dedicato agli allenamenti individuali dei giocatori della categoria Élite, un gruppo che comprende calciatori dall’Under 17 alla Primavera con potenzialità elevate da perfezionare. L’obiettivo è migliorare le specificità tecniche e fisiche dei giovani più promettenti, seguendo un percorso personalizzato e altamente professionale.

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Accanto a lui arriva Simone Tiribocchi, 48 anni, ex attaccante con oltre dieci stagioni tra Serie A e Serie B e un passato da bomber riconosciuto per fisicità, esperienza e capacità di attaccare l’area. Dopo il ritiro nel 2014, Tiribocchi ha intrapreso la carriera da allenatore e responsabile tecnico nei settori giovanili di diverse società. Al Genoa si occuperà dello sviluppo della fase offensiva, con particolare attenzione all’affinamento delle abilità degli attaccanti: movimenti, finalizzazione, letture in area e gestione delle situazioni di gioco.

Il responsabile del settore giovanile, Roberto Trapani, ha espresso grande soddisfazione per i due innesti: «Siamo orgogliosi di poter inserire nei nostri quadri un coach come Kristian Wilson che seguirà principalmente i giocatori che prenderanno parte al progetto Élite, con l’obiettivo di migliorare individualmente le specificità degli atleti di talento e di mister Simone Tiribocchi che si occuperà degli allenamenti riferiti agli attaccanti per curare le peculiarità».

Con queste due aggiunte, il Genoa conferma la volontà di investire con decisione sulla crescita dei propri giovani, puntando su professionalità di alto livello per consolidare un settore giovanile già considerato tra i più strutturati del panorama italiano.



