Subito un’impresa storica per l’Italia femminile al Mondiale Under 20! Battuti gli Stati Uniti 2-1 all’esordio grazie a Fadda e Pellegrino Cimò

L’Italia femminile ha compiuto subito un’impresa storica al Mondiale Under 20, superando gli Stati Uniti 2-1 all’esordio. La cronaca del match

Un’impresa destinata a rimanere negli annali del movimento calcistico azzurro. All’esordio nel Mondiale Under 20 femminile sul terreno di gioco della città polacca di Lodz, l’Italia ha sconfitto in rimonta per 2-1 le pari età degli Stati Uniti, conquistando un successo d’inestimabile valore contro una delle formazioni più accreditate per il titolo. Per la selezione italiana si trattava di un ritorno alla fase finale della competizione giovanile a quattordici anni di distanza dall’ultima apparizione datata 2012, bagnato dalla prima storica vittoria nel torneo.

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Rimonta firmata Fadda-Pellegrino Cimò e brivido finale

Andate sotto nel punteggio a seguito del vantaggio a stelle e strisce, le Azzurrine hanno ribaltato la sfida grazie alle marcature realizzate da Fadda e Pellegrino Cimò. La tenuta della retroguardia italiana è stata messa a dura prova soltanto nel finale di gara, quando al terzo ed ultimo minuto di recupero la rete del possibile pareggio americano è stata annullata per posizione di fuorigioco, confermata dal VAR dopo la revisione della sala video.

La gioia di Capitan Gallo e le parole del commissario tecnico Matteucci

Nel post partita, la capitana Gallo ha espresso la propria emozione per la prestazione collettiva della squadra: “Sono fiera di tutte, dalla prima all’ultima ragazza, e anche dello staff. Sappiamo che a livello internazionale è il gruppo a fare la differenza e che è fondamentale aiutarsi quando si è in difficoltà: è veramente tutto bellissimo”. Sulla stessa linea d’onda si è espresso il commissario tecnico Matteucci, visibilmente soddisfatto della maturità tattica dimostrata in campo: “Sono davvero orgoglioso delle ragazze, di come hanno approcciato il match”. Analizzando la gestione dei momenti chiave della sfida, il mister ha poi aggiunto: “Sapevamo – continua il tecnico azzurro – che non potevamo dominare per novanta minuti e che dovevamo saper soffrire, ma ci eravamo preparati per tutto questo: le ragazze hanno interpretato al meglio le situazioni, colpendo quando ne avevano l’opportunità, con grande coraggio e qualità tecnica. L’Italia ha giocato con personalità dal primo all’ultimo minuto”.

L’orizzonte del girone: la sfida contro la Nuova Zelanda

Ottenuti i primi tre punti del proprio percorso mondiale, l’attenzione della delegazione italiana si sposta ora sul prossimo impegno della fase a gironi. L’appuntamento è fissato per mercoledì alle ore 15, quando la selezione di Matteucci incrocerà la Nuova Zelanda, reduce dalla sconfitta incassata al debutto contro il Giappone.