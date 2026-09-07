Raphinha sulle orme di...Messi! Eguagliato un record clamoroso con il Barcellona, cosa ha fatto il brasiliano

Raphinha ha eguagliato un primato di Lionel Messi in queste prime 6 partite di Liga con il Barcellona. Ecco il record del brasiliano

Inizio di stagione semplicemente devastante per Raphinha con la maglia del Barcellona. L’attaccante brasiliano ha siglato un vero e proprio primato storico nel campionato spagnolo, diventando il primo calciatore blaugrana nel ventunesimo secolo a mettere a segno ben 6 gol nelle prime 4 partite stagionali di La Liga, eguagliando una statistica record appartenuta finora soltanto ad un’icona del calcio mondiale del calibro di Lionel Messi.

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Il dettaglio delle reti: un cammino realizzativo perfetto

L’incredibile ruolino di marcia dell’esterno offensivo è stato scandito da prestazioni di altissimo livello sul terreno di gioco. Il ricco bottino dell’ex calciatore del Leeds è stato arricchito ieri con la firma d’autore nel rotondo 5-0 al Valencia, per poi proseguire con una decisiva doppietta nel 5-2 al Rayo Vallecano. Raphinha non si è affatto fermato, trovando ancora la via della rete nel successo per 2-0 contro l’Athletic Bilbao e completando l’opera con un’ulteriore doppietta nel travolgente 5-0 inflitto all’Elche. Un rendimento spaventoso che sottolinea lo straordinario stato di forma del giocatore e la straripante forza d’urto di tutta la formazione catalana.

Sulle orme del fenomeno argentino: l’evoluzione tattica del brasiliano

Raggiungere un traguardo statistico di questa portata nell’era moderna del club catalano colloca di diritto il brasiliano al centro della scena internazionale. Dopo una fase iniziale di assestamento in Spagna, il classe 1996 ha mostrato una maturità atletica e tattica straordinaria, abbinando alla consueta abilità nell’uno contro uno e nel dribbling una spietata cattiveria agonistica ed una precisione sotto porta da centravanti di razza. La capacità di dettare il passaggio, attaccare gli spazi e farsi trovare sempre pronto negli ultimi sedici metri lo ha trasformato nel vero fattore trainante della manovra d’attacco barcellonista.

Un valore aggiunto per il Barcellona tra campionato e Champions League

Le cifre impressionanti collezionate da Raphinha in questo avvio di torneo costituiscono un pilastro fondamentale per le ambizioni del Barcellona sia in ambito nazionale che in Champions League. La continuità di rendimento sciorinata dal numero undici lancia un segnale chiarissimo a tutte le dirette concorrenti per i titoli stagionali: con un leader offensivo capace di viaggiare su ritmi realizzativi paragonabili a quelli della Pulce, la compagine culé si candida a recitare un ruolo da assoluta protagonista.