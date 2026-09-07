Leao al Galatasaray: «Voglio fare 100 assist per Osimhen», il portoghese sogna una coppia da record con l’ex Napoli

L’attaccante ex Milan racconta il suo entusiasmo per la nuova avventura in Turchia e punta tutto sull’intesa con il bomber nigeriano

È iniziata con grande entusiasmo la nuova avventura di Rafael Leao al Galatasaray. L’attaccante portoghese, dopo aver lasciato il Milan, ha scelto il campionato turco per rilanciare le proprie ambizioni e ha raccontato le prime impressioni attraverso i canali ufficiali del club di Istanbul.

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Il nuovo numero offensivo dei giallorossi ha subito sottolineato il prestigio della società turca, ricordando alcuni dei grandi campioni che hanno vestito la maglia del Galatasaray nel corso della sua storia. «Conoscevo già il Galatasaray. È un grande club. Qui hanno giocato grandi leggende come Drogba, Hagi e Sneijder», ha dichiarato Leao, evidenziando il valore internazionale della squadra.

Leao Galatasaray, l’obiettivo è competere ai massimi livelli

Il portoghese ha spiegato di essere arrivato in un ambiente con grandi aspettative e con la volontà di puntare a risultati importanti anche in Europa. «È una squadra nata per competere ai massimi livelli, per battere i grandi club degli altri campionati e le migliori squadre della Champions League. Secondo me il Galatasaray è sempre stato ai vertici».

Parole che testimoniano la fiducia di Leao nel progetto del club turco, deciso a costruire una rosa capace di confrontarsi con le migliori realtà del calcio europeo.

Leao e Osimhen, una coppia offensiva da sogno

Uno dei temi principali delle prime dichiarazioni dell’ex Milan riguarda il rapporto con Victor Osimhen, nuovo compagno di reparto e riferimento offensivo del Galatasaray. Il portoghese ha scherzato sulla possibile intesa con il centravanti nigeriano: «Voglio fare 100 assist per Osimhen in questa stagione».

La coppia promette grande spettacolo, grazie alla combinazione tra la velocità e la qualità tecnica di Leao e la potenza fisica e il senso del gol di Osimhen. Due giocatori che in passato sono stati protagonisti da avversari nelle sfide di Serie A, quando il portoghese trascinava il Milan e il nigeriano rappresentava il principale terminale offensivo del Napoli.

Dalle sfide in Serie A alla nuova sfida in Turchia

Negli ultimi anni Leao e Osimhen hanno condiviso le grandi battaglie del calcio italiano, affrontandosi nelle corse per lo Scudetto e negli appuntamenti più importanti della Champions League. Ora, però, il loro obiettivo sarà comune: trascinare il Galatasaray verso nuovi successi.

Il club turco punta sulla qualità dei due attaccanti per costruire un reparto offensivo tra i più temibili del panorama europeo. Dopo essersi sfidati da protagonisti in Italia, Leao e Osimhen sono pronti a diventare una delle coppie più interessanti del calcio internazionale.