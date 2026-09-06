Bayern Monaco
Crolla il record del Bayern Monaco! Lo Schalke 04 interrompe la striscia clamorosa dei bavaresi, ecco cos’è successo
Il Bayern Monaco ha visto interrompersi la striscia da record che durava da 567 giorni. Cos’è successo contro lo Schalke 04
Inattesa battuta d’arresto nella marcia d’attacco del Bayern Monaco in Bundesliga. Dopo una straordinaria sequenza durata ben 567 giorni, la formazione bavarese ha visto interrompersi la propria striscia record di gare consecutive con almeno una rete all’attivo nel massimo campionato tedesco. A sbarrare la strada alla corazzata di Monaco è stato un granitico Schalke 04, capace di imbrigliare le bocche di fuoco avversarie ed imporre un sorprendente 0-0 al triplice fischio finale.
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Un’impresa difensiva storica per lo Schalke 04
L’impresa compiuta dalla compagine di Gelsenkirchen mette fine a un dominio offensivo che sembrava ormai privo di ostacoli. Per 47 partite di fila, la squadra bavarese era sempre riuscita a trovare la via del gol, trafiggendo qualunque retroguardia incrociata sul proprio cammino nazionale. La tenacia difensiva, il grande spirito di sacrificio e la perfetta organizzazione tattica mostrati dallo Schalke hanno tuttavia spezzato una striscia d’inviolabilità durata quasi due anni, regalando una serata memorabile ai propri sostenitori e dimostrando l’efficacia del lavoro svolto nell’impostazione della fase di contenimento.
I numeri dell’attacco bavarese ed il tabù infranto
Il pareggio a reti bianche costituisce un evento del tutto eccezionale per la storia recente del Bayern Monaco, club abituato a ritmi realizzativi esorbitanti ed a fare dell’aggressività nella trequarti avversaria la prima cifra distintiva del proprio gioco.
Prospettive per il prosieguo del campionato
Il punto conquistato dallo Schalke 04 lancia un messaggio chiaro a tutto il movimento della Bundesliga, dimostrando come anche le formazioni più accreditate possano vivere serate di appannamento di fronte ad avversari ben strutturati ed organizzati. Per il Bayern, il compito principale consisterà ora nel trasformare la delusione per il record sfumato in nuova carica agonistica, tornando immediatamente alla ricerca della via della rete nel prossimo turno per riprendere con decisione il cammino in vetta alla classifica.