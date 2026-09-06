Vlahovic, notte folle nel derby di Istanbul! Rissa sfiorata con Skriniar, poi il gol decisivo contro il Fenerbahce – FOTO

Vlahovic assoluto protagonista nel derby di Istanbul tra il Fenerbahce e il suo Besiktas! Cosa ha fatto l’ex Juventus

Impatto devastante per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş. Nel caldissimo derby di Süper Lig disputato sul campo del Fenerbahçe, l’ex centravanti della Juventus ha messo la firma sul gol decisivo del definitivo 1-2, regalando un successo di enorme caratura al tecnico Vincenzo Italiano. La sfida si era aperta nel segno dei padroni di casa, capaci di sbloccare il punteggio al 26′ grazie all’inserimento vincente dell’ex difensore interista Milan Škriniar. La reazione delle “Aquile Nere” non si è però fatta attendere, concretizzandosi già al 38′ con la stoccata del pareggio firmata da Rıdvan Yılmaz su assist del nuovo acquisto Leandro Trossard.

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Duello fisico con Škriniar e la stoccata decisiva al 72′

Nella ripresa l’aggressività sul terreno di gioco è salita vertiginosamente di tono, trasformando la gara in un confronto ruvido e maschio. A catalizzare l’attenzione è stato in particolare il teso faccia a faccia tra Vlahovic ed il centrale slovacco, andati muso contro muso dopo un contrasto particolarmente duro e sanzionati entrambi con il cartellino giallo dal direttore di gara. A risolvere la contesa in favore dei bianconeri ci ha pensato al 72′ la classe pura del centravanti serbo: scattato con perfetto tempismo sul suggerimento fornito da Orkun Kökçü, il classe 2000 ha battuto l’estremo difensore da pochi passi, facendo esplodere la festa del settore ospiti.

Il peso della vittoria per Italiano ed il riscatto in classifica

La prestazione maiuscola del bomber ex Juve conferma la rapidità del suo inserimento negli schemi tattici di Vincenzo Italiano, subito in grado di valorizzarne la capacità di fare reparto da solo e la spietatezza negli ultimi sedici metri. Per il Beşiktaş si tratta di una vittoria fondamentale che dà uno strappo importante al prosieguo del campionato e lancia un segnale chiaro alle dirette concorrenti per il titolo.

Ripercussioni per il Fenerbahçe e l’esordio in Champions contro la Roma

Dall’altro lato, il pesante scivolone interno lascia strascichi complessi nell’ambiente del Fenerbahçe in vista dell’imminente debutto continentale. La compagine guidata da Kartal è attesa infatti giovedì alle ore 18:45 da un impegno cruciale nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, quando ospiterà a Istanbul la Roma allenata da Gian Piero Gasperini. Per la formazione capitolina si prospetta un’opportunità estremamente favorevole per affrontare un’avversaria ferita nell’orgoglio e provata dalle fatiche di un derby estenuante.