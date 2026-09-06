Gullit ammette: «Gonçalo Ramos non risolve tutti i problemi, con Leao storia d’amore finita. Juve-Milan dello scorso anno un disastro, spero che stavolta…»

Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha parlato in vista del match odierno contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno del big match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

JUVE E MILAN FUORI DALLA CHAMPIONS – «Mi dispiace, certe squadre hanno la Coppa nel loro dna. Lo scorso anno i rossoneri sono andati a un passo dalla qualificazione, ma proprio sul più bello hanno sprecato mesi di duro lavoro. Spero di rivederli presto al top, però per arrivare in alto c’è bisogno di giocatori che in campo sappiano fare le scelte giuste»

JUVE MILAN – «L’anno scorso ho visto Milan-Juve a San Siro, è stato un disastro. Zero gol, zero spettacolo. Sulla carta doveva essere un big match e invece… Spero che stavolta cambi qualcosa»

GONCALO RAMOS – «Mi piace, però non si può pensare che un attaccante riesca a risolvere tutti i problemi. Quanti palloni gli arrivano? Come giocano gli altri, che dovrebbero servirlo in area di rigore? Ramos merita fiducia, ma ha bisogno di essere supportato dal resto della squadra»

LEAO – «Mi dispiace per il ragazzo, però ormai la storia d’amore con il Milan era finita»

CHI E’ PIU FORTE – «È difficile dirlo dopo appena due partite. Spalletti è bravo, mentre il Milan ha preso Amorim e sta puntando su un mix di calciatori giovani ed esperti. Chi cambia tanto ha sempre bisogno di tempo e questo Milan deve lavorare per ritrovare la fiducia»



PARAGONE LEAO VAN BASTEN – «Sa qual è la differenza tra un giocatore forte e un fuoriclasse? Certe cose, se sei un fuoriclasse, non le fai soltanto una volta. Van Basten lasciava tutti a bocca aperta ogni volta che scendeva in campo, Leao ci riusciva in una partita su dieci. È un peccato, perché il potenziale non manca»