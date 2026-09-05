Marco Palestra, dal sorpasso sul mercato allo stop fisico che lo tormenta: il Chelsea attende il suo esordio ufficiale

Marco Palestra è stato uno dei protagonisti assoluti della prima parte del mercato estivo. L’esterno classe 2005, reduce da una stagione brillante con il Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, è stato al centro di una lunga trattativa che sembrava destinata a portarlo all’Inter. Alla fine, però, il Chelsea ha effettuato il sorpasso decisivo, chiudendo un’operazione da circa 60 milioni di euro complessivi e assicurandosi uno dei talenti italiani più promettenti.

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Un affare da 60 milioni e un contratto fino al 2031

Per strappare Palestra ai nerazzurri, ormai vicinissimi alla chiusura, il Chelsea ha messo sul tavolo 55 milioni di euro più 5 di bonus, con l’Atalanta che ha mantenuto un 10% sulla futura rivendita. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031, con uno stipendio da 5 milioni netti più 2 di bonus: cifre che testimoniano quanto il club londinese creda nel suo potenziale.

Una pre‑season da protagonista

Il nuovo allenatore dei Blues, Xabi Alonso, ha puntato subito su Palestra durante le amichevoli estive. Contro Tottenham, Milan, Juventus e Real Sociedad il classe 2005 è sempre partito titolare, mostrando personalità, qualità atletiche e capacità di adattarsi al 3‑4‑2‑1 del tecnico spagnolo. Una serie di prestazioni che aveva alimentato l’attesa per il suo debutto ufficiale.

Lo stop fisico e le gare saltate

Il debutto, però, è stato rimandato. Prima della prima giornata di Premier League contro il Fulham, il talento italiano ha accusato un problema fisico che lo ha costretto ai box. Palestra non è stato convocato né contro il Fulham (24 agosto), né in Carabao Cup contro il Luton (27 agosto), né contro il Brighton (30 agosto). Alla vigilia della sfida con l’Arsenal del 6 settembre, il suo impiego resta in dubbio, anche se il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo.

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Le parole di Palestra

Durante il Gran Galà del Calcio, il 2 settembre, l’esterno ha rassicurato i tifosi: «Sto bene. Si tratta ancora di qualche giorno, ma mi sento meglio». La prima convocazione potrebbe arrivare contro l’Arsenal o, più verosimilmente, nella sfida di Carabao Cup contro il Leeds, in programma il 9 settembre.

Chi ha giocato al suo posto

In assenza di Palestra, Alonso ha alternato diverse soluzioni:

Malo Gusto e Hatoa sulle fasce contro il Fulham;

e sulle fasce contro il Fulham; Pedro Neto a destra contro il Brighton;

a destra contro il Brighton; Nel 4‑2‑3‑1 schierato contro il Luton, terzini Malo Gusto e Chavarria, con Estevão e Rogers esterni offensivi.